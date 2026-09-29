Laporte explica el verdadero motivo de por qué juega con España: «Pese a ser francés…»

Aymeric Laporte volverá a ser el jefe de la defensa este martes en el partido de la segunda jornada de la Liga de las Naciones que enfrenta a España contra Croacia en el Ramón Sánchez Pizjuán. La reciente campeona del mundo presenta la segunda estrella en Sevilla y lo hace después de su homérica victoria contra Inglaterra en Wembley en su estreno en esta competición que conquistó el pasado año 2023. Laporte ha concedido una entrevista antes del partido en el que ha dejado claros los motivos por los que eligió en su día jugar con España.

Aymeric Laporte firmó una de las mejores actuaciones de su carrera en el pasado Mundial, en el que España puso al mundo a sus pies después de realizar un torneo impecable en Estados Unidos, México y Canadá. Como ya sucediera en la Eurocopa 2024, el equipo de Luis de la Fuente superó con brillantez a todos sus rivales después de un inicio dudoso con empate ante Cabo Verde. Después venció a Arabia Saudí, Uruguay, Suiza, Portugal, Bélgica, Francia y Argentina para acabar conquistando el segundo Mundial de la historia del país.

«Muy pocos tienen la suerte de vivir eso. Muy contento. Estoy en una nube», ha confesado en una entrevista reciente en la que también ha hablado sobre su vínculo con Francia y la victoria ante España en semifinales en un partido en el que el equipo de Luis de la Fuente hizo una oda al fútbol y minimizó a la que muchos consideraban la selección del torneo. Algo que sucedió similar en las pasadas semifinales de la Eurocopa 2024.

«Siempre tienes esas ganas, ese pequeño rencor que al final no lo es, pero además que haya sido la misma persona que haya representado a Francia durante tanto tiempo y ahora le hayamos podido ganar por tercera vez… me hace feliz y me da una alegría más», ha dejado claro el central del Athletic Club que decidió dar el paso de representar a la selección española antes del pasado Mundial de Qatar 2022.

Laporte y su elección de jugar con España

«El ganar el Mundial, la Nations y la Eurocopa… de no ser así, sentiría el mismo orgullo. Mi mujer, mi familia y mis hijos son de aquí. Me siento identificado con España», ha opinado Aymeric Laporte en una entrevista concedida a El camino de Mario, el canal de YouTube del ex futbolista y ahora comentarista de televisión, Mario Suárez.

«Fue largo porque hubo un primer intento un año y medio o dos antes que resultó no ser por muchos motivos. Luego empezamos a hablar y querían contar conmigo. Coincidimos en que era una oportunidad única que no había que dejar pasar», comentó sobre el proceso vivido antes de nacionalizarse español y estar apto para jugar con la selección española antes de Qatar 2022.

Laporte también ha hablado sobre sus vínculos con Francia, el país donde nació y donde tiene toda la familia. «Toda mi familia es francesa y en Francia se siente mucho la patria, y he querido a Francia como el primer país, pero cuando pasan acontecimientos como mi situación con Francia, te invitan a salir de ese pensamiento. El Athletic me acogió y donde más progresé fue aquí. El seleccionador francés no contaba conmigo para nada y tomé la decisión de cambiar», argumentó en esta entrevista.