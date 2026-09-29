Conoce la fecha, los horarios y el canal de televisión para ver en directo el GP de Baréin del Mundial de Fórmula 1 2026 El GP de Baréin de F1 se disputará en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia

El Mundial de Fórmula 1 2026 recupera una de las pruebas que tuvo que ser cancelada por culpa de la guerra en Oriente Medio, por lo que este GP de Baréin se espera con muchas ganas. Eso sí, hay un pequeño matiz, ya que no se celebrará en este país del golfo Pérsico, sino que será Malasia quien acoja todo lo que suceda durante este fin de semana en el que los Lando Norris, Charles Leclerc y compañía esperan sumar puntos para acercarse a los primeros puestos de la clasificación. Te contamos a continuación las fechas, el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online todo lo que suceda en el Circuito Internacional de Sepang.

Horarios del GP de Baréin: a qué hora es la carrera de Fórmula 1

El GP de Baréin, que es la decimosexta jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, que se disputará en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, fue suspendido en su día por el conflicto bélico en Oriente Medio, pero la FIA le buscó una nueva fecha y lo colocaron en el mes de octubre…pero en otro destino diferente.

Viernes 2 de octubre

Todo comenzará en el GP de Baréin este viernes 2 de octubre con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. Los pilotos que participarán en este Gran Premio tendrán la oportunidad de comenzar a familiarizarse con el Circuito Internacional de Sepang para afrontar los dos días restantes de este fin de semana del Mundial de Fórmula 1 2026 de la mejor manera posible.

Entrenamientos libres 1: 6:30 – 7:30 horas.

Entrenamientos libres 2: 10:00 – 11:00 horas.

Viernes 3 de octubre

Ya será el viernes 3 de octubre cuando se celebrará la última sesión de entrenamientos libres y unas horas después llegará la clasificación del GP de Baréin donde los Fernando Alonso, Carlos Sainz, Max Verstappen y compañía tratarán de obtener el mejor resultado en la prueba para salir lo más adelantados posible en el Circuito Internacional de Sepang.

Entrenamientos libres 3: 6:30 – 7:30 horas

Clasificación del GP de Baréin: 10:00 – 11:00 horas.

Domingo 4 de octubre

La guinda al pastel del GP de Baréin será el domingo 4 de octubre, fecha en la que se disputará la carrera de este emocionante Gran Premio del Mundial de Fórmula 1 2026. Kimi Antonelli, que es el líder de la clasificación de pilotos, espera poder llevarse el triunfo, aunque George Russell y Lewis Hamilton, segundo y tercero respectivamente, también intentarán cruzar la línea de meta en primer lugar para recortarle puntos al italiano. La carrera arrancará a las 9:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y habrá que dar 56 vueltas al Circuito Internacional de Sepang.

GP de Baréin: 9:00 horas (56 vueltas).

Dónde ver gratis el GP de Baréin de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV en vivo

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todo lo que vaya ocurriendo durante el Mundial de Fórmula 1 2026 fue Dazn. Esto significa que los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera de este GP de Baréin se puede ver por televisión en directo mediante el canal Dazn F1 que está en diferentes plataformas y que es de pago, por lo que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV en España. Los clientes de este operador pueden descargarse la aplicación y disfrutar en un teléfono móvil, en una tablet o en una smart TV todo lo que suceda en el Circuito Internacional de Sepang en streaming y en vivo online.

Además, en la web de OKDIARIO vas a poder encontrar la mejor información de lo que suceda durante todo el fin de semana en el que se celebra esta prueba del Mundial de Fórmula 1 2026. Narraremos en directo y en vivo online el minuto a minuto de la clasificación y de la carrera del GP de Baréin y una vez concluya cada evento publicaremos sus respectivas crónicas y también compartiremos con nuestros lectores las reacciones de los protagonistas que nos lleguen desde el Circuito Internacional de Sepang, donde estaremos, obviamente, prestando especial atención a Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Dónde escuchar por la radio el GP de Baréin de F1

Por otro lado, todos los aficionados a este apasionante deporte que siguen el Mundial de Fórmula 1 2026 que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming esta prueba tienen que saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Circuito Internacional de Sepang para narrar lo que hagan los pilotos en el GP de Baréin.

Circuito del GP de Baréin de F1

El Circuito Internacional de Sepang, que se encuentra en Malasia, cerca de Kuala Lumpur, será el trazado donde se correrá la decimosexta jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, que es el GP de Baréin. Este recinto deportivo vivió su primer Gran Premio allí en 1999 y su longitud es de 5,543 kilómetros, teniendo un total de 25 curvas. Los pilotos que participan tienen que dar 56 vueltas durante la carrera y la vuelta rápida la tiene en su poder Sebastian Vettel, que detuvo el cronómetro en 1:34:080.