Los conductores siguen mirando con lupa el precio de la gasolina en Madrid ya que los precios del combustible no parecen dar tregua. Desde hace semanas la subida es más que evidente y estamos además a las puertas de acabar septiembre y por el momento, no se ha anunciado una renovación de la rebaja en lo que se paga cuando se llena el depósito. De este modo, es importante saber cuál es el precio de la gasolina hoy 29 de septiembre y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid.

Recordemos que por el momento y hasta que acabe el mes, seguimos con el descuento de 5 céntimos el litro por lo que hay que aprovechar y aunque el ahorro parezca mínimo, llenar el depósito antes de que llegue octubre y veamos que finalmente no hay rebaja. Por el momento toca esperar, tener el coche a punto y sobre todo, saber dónde repostar. Los datos como siempre los encontramos en el Geoportal que es la herramienta del Ministerio para la Transición Ecológica al que reportan las gasolineras siempre todos los precios actualizados.

Precio de la gasolina hoy 29 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A partir de los datos del Geoportal para esta primera hora del martes 29 de septiembre, este es el precio de la gasolina en Madrid y dónde están las gasolineras más baratas:

Gasolina 95

Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.759 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Gasolinera Ciempozuelos . Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.769 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.769 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.777 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.779 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Ballenoil . Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.789 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: . Petroprix . Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto de Cotos, 25. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto de Cotos, 25. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.799 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . T9 . Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,300. Precio: 1.799 €/l .

. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,300. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: 1.799 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: . Ballenoil. Arroyomolinos. Calle Fresadores, 7. Precio: 1.799 €/l.

Gasolina 95

Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.759 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Gasolinera Ciempozuelos . Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.769 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.769 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.777 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.779 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Ballenoil . Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.789 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: . Petroprix . Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.799 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . T9 . Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,300. Precio: 1.799 €/l .

. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,300. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: 1.799 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: . Ballenoil. Arroyomolinos. Calle Fresadores, 7. Precio: 1.799 €/l.

Diésel

Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.729 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Gasolinera Ciempozuelos . Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.739 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.749 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Polígono VPV.036, PPI-2, Triángulo N.º 1, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Fuenlabrada. Polígono VPV.036, PPI-2, Triángulo N.º 1, s/n. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.749 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.749 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: . T9 . Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,300. Precio: 1.769 €/l .

. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,300. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Laguna, 88. Precio: 1.769 €/l .

. Alcorcón. Calle Laguna, 88. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: 1.769 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Calle Polvoranca, 65. Precio: 1.769 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 65. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.769 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.769 €/l .

. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.769 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.769 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.779 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.797 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Área117 . Madrid. Carretera N-III, km 11,8. Precio: 1.797 €/l .

. Madrid. Carretera N-III, km 11,8. Precio: . Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.797 €/l.

Vemos que los precios siguen como comentamos, bastante por encima de lo que marcaban surtidores hace apenas un mes. De hecho la escalada parece ya constante, por lo que si deseas hacer consulta en otro momento puedes hacerlo entrando en el Geoportal y viendo precios a partir del municipio en el que te encuentres. Puedes ver además resultados en forma de listado como los mostrados o también en forma de mapa como este que te dejamos a modo de ejemplo: