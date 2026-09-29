Carmen Janeiro, hermana de Jesulín de Ubrique: «Ninguna mujer debería enfrentarse a la maternidad sola»

Carmen Janeiro, hermana de Jesulín de Ubrique, llevaba tiempo alejada de la primera línea. La que durante años fue uno de los rostros habituales de la prensa del corazón decidió hace tiempo apostar por una vida mucho más discreta. Sin embargo, en los últimos días ha vuelto a llamar la atención, aunque por un motivo muy diferente al que marcó buena parte de su trayectoria en los medios.

La reaparición de Carmen Janeiro se produce, además, en un momento especialmente delicado para su familia. Los Janeiro vuelven a estar en el centro de la actualidad después de varias semanas marcadas por el enfrentamiento entre Belén Esteban y Julia Janeiro, hija de Jesulín y María José Campanario. Una polémica que ha adquirido una nueva dimensión después del regreso de Belén a Telecinco.

En medio de este escenario, Carmen ha reaparecido en redes sociales con un mensaje que nada tiene que ver con las disputas familiares. La hermana del torero ha querido utilizar su visibilidad para respaldar una causa relacionada con madres gestantes en situación de vulnerabilidad, reclamando la colaboración de sus seguidores.

El mensaje de Carmen Janeiro

Carmen Janeiro ha utilizado el perfil público de Instagram de la organización sin ánimo de lucro Angel Molini Dar Vida para compartir un vídeo en el que pide apoyo para esta iniciativa. Su intervención pretende contribuir a dar visibilidad a las mujeres que afrontan un embarazo en circunstancias especialmente complicadas y que se encuentran en riesgo de exclusión social.

«Vuelvo a pedir la colaboración de todos vosotros, dentro cada uno de sus posibilidades, con una pequeña donación o simplemente difundiendo este mensaje para que llegue muy lejos», explica Carmen en la publicación. Su intervención termina con una frase que resume el espíritu de la campaña: «Ninguna mujer debería enfrentarse a la maternidad sola».

La organización sevillana ha querido agradecer públicamente el gesto de la hermana de Jesulín de Ubrique y ha destacado el valor de que haya decidido prestar su imagen y su voz a esta causa. «Hoy queremos dar las gracias de una manera muy especial a Carmen Janeiro», señala la entidad, que también pone en valor que haya decidido ponerse delante de una cámara para contribuir a la difusión del proyecto.

«Valoramos lo que significa ponerse delante de una cámara, prestar tu voz y hacerlo, además, con tanto cariño y generosidad para ayudar a una causa», añade la organización en su mensaje de agradecimiento.

Su relación con Andrea Janeiro

La reaparición de Carmen coincide en el tiempo con las declaraciones realizadas por Belén Esteban en su regreso a Telecinco. La colaboradora se sentó el pasado viernes para abordar algunos de los acontecimientos que han marcado su vida en los últimos años y, entre ellos, la relación de su hija Andrea con la familia Janeiro.

Durante la entrevista también se dio a conocer un comunicado del despacho de abogados de Andrea Janeiro en el que se indicaba que la joven había autorizado expresamente a su madre a hablar públicamente de determinados aspectos relacionados con ella. Santi Acosta fue el encargado de leer el texto durante el programa.

En su conversación, Belén volvió a recordar algunos episodios relacionados con las visitas de Andrea a Ambiciones, la finca familiar de los Janeiro. Sin embargo, sus palabras también dejaron claro que no guarda el mismo recuerdo de todos los miembros de aquella familia.

De hecho, la colaboradora destacó especialmente la relación que su hija mantenía con Carmen Janeiro. «A mi hija le gustaba estar con su tata Antonia, que la quiere con locura, con su tía Mamen (Carmen Janeiro) y con su yaya del campo», afirmó Belén durante la entrevista.

La versión de Belén Esteban

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando Belén Esteban habló de las experiencias que, según su versión, hicieron que Andrea no se sintiera cómoda durante algunas de sus visitas. La colaboradora aseguró que su hija llegó a manifestarle que no quería volver a la finca cuando tenía once años.

Belén también recordó un episodio relacionado con la ropa que llevaron las niñas durante unas Navidades. Según su relato, a Julia Janeiro le habrían puesto un vestido mientras que Andreíta llevaba un chándal. Un recuerdo que, para la colaboradora, resulta especialmente doloroso por las diferencias que percibió entre ambas.

«Cuando su tita Mamen la vio con un chándal, cogió una tela y le hizo como un vestido. Mi hija ahí no lo pasaba bien», relató Belén, que reconoció el impacto que tuvo para ella escuchar a su hija hablar de aquellas situaciones.

Por el momento, Carmen ha optado por mantener su habitual discreción y no entrar en el desencuentro que protagonizan Belén Esteban y Julia Janeiro. Su última aparición pública, centrada en ayudar a madres en situación de vulnerabilidad, refuerza precisamente ese perfil alejado de las disputas que durante años rodearon a su familia.