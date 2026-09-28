Julia Janeiro llama «payasa» a Belén Esteban y adelanta el movimiento de Jesulín: «Le va a poner una demanda como un castillo»

Julia Janeiro ha roto su silencio tras la polémica entrevista de Belén Esteban en ¡De Viernes!. Tres días después de que la colaboradora reapareciera en televisión para hablar de su historia con Jesulín de Ubrique y de la relación del torero con su hija Andrea Janeiro, la hija de María José Campanario ha salido a responder a algunas de las declaraciones que más le han molestado. Lo ha hecho este lunes a las puertas de su casa, en Madrid, y con un papel en la mano en el que llevaba apuntados los diferentes asuntos que quería abordar para no dejarse nada en el tintero. Visiblemente enfadada, Julia ha defendido a sus padres, ha desmentido varias de las afirmaciones realizadas por Belén y, sobre todo, ha revelado que el asunto podría terminar en los tribunales: «Mi padre va a poner una pedazo de demanda como un castillo y con razón», ha asegurado.

La joven ha explicado que ella ha sido la única de su familia que ha visto la entrevista de Belén Esteban y que, después de escuchar sus declaraciones, decidió salir a aclarar públicamente aquellas cuestiones que le afectan directamente. Mientras tanto, según ha contado, Jesulín de Ubrique y María José Campanario han dejado el asunto en manos de sus abogados. «La única que la he visto he sido yo, lo demás se ha dejado en manos de abogados», ha asegurado. Julia ha dejado claro que está cansada de determinadas informaciones sobre su familia y, especialmente, de la imagen que, según su versión, se está trasladando de ella como una hija privilegiada frente a su hermana. «Yo simplemente quiero aclarar mi parte, que a mí no se me ha tratado como más que nadie», ha defendido, antes de asegurar que también se han insinuado «cosas muy feas» sobre su padre, su madre y su familia que, sostiene, no son ciertas.

Uno de los asuntos que más ha indignado a Julia tiene que ver con el supuesto trato económico privilegiado que recibiría de su padre. Durante su entrevista, Belén Esteban habló del coche y de un bolso de firma que, según su versión, Jesulín habría pagado a su hija. Una afirmación que Julia ha negado de manera tajante y para la que asegura tener documentación. «El coche me lo he comprado yo, se lo he pagado yo a mi padre y el bolso me lo he comprado yo. Tengo los papeles, tengo las facturas, tengo absolutamente todo», ha explicado. La joven también ha recuperado una antigua polémica relacionada con una operación de pecho y ha asegurado que su padre no ha pagado ninguna de las intervenciones a las que se ha sometido. Sus palabras llegan después de que Belén hiciera referencia en televisión a las diferencias que, según su versión, existirían entre el trato económico que Jesulín habría dispensado a sus hijas.

Pero la cuestión que puede tener ahora recorrido fuera de los platós es precisamente la relacionada con la posible demanda de Jesulín contra Belén Esteban. Julia no ha hablado de una posibilidad remota, sino que ha asegurado que su padre está dispuesto a llevar ante un juez las afirmaciones realizadas por la colaboradora. «Mi padre va a poner una pedazo de demanda como un castillo y con razón. Ahora que demuestre todo lo que ha dicho, que lo demuestre en un juzgado», ha sentenciado. La joven considera que después de años de declaraciones cruzadas ha llegado el momento de que determinadas cuestiones se resuelvan por la vía judicial y no a través de los medios de comunicación. «A partir de ahora, todo se va a arreglar como se tiene que arreglar, que es en un juzgado. Yo no voy a volver a hablar de esta señora», ha añadido al final de su intervención.

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Julia Janeiro niega una pelea con Andrea

La relación entre Julia Janeiro y Andrea Janeiro también ha sido uno de los grandes asuntos de la entrevista de Belén Esteban y, por tanto, de la respuesta de la hija de Jesulín. La colaboradora aseguró que las dos hermanas no mantienen actualmente relación y cuestionó algunas de las explicaciones que Julia había dado anteriormente sobre su vínculo con Andrea. La joven ha reconocido que actualmente no existe esa relación, pero ha negado tajantemente que se deba a una supuesta discusión entre ambas. «Eso que dice de que ha habido una discusión, ¿qué discusión ha habido? No ha habido ninguna discusión», ha afirmado, asegurando que esa versión no se corresponde con lo que ella ha vivido. También ha explicado que, si en algún momento negó tener relación con Andrea, lo hizo con una intención concreta: proteger la privacidad de la hija de Belén Esteban. «Si yo mentí y dije que no tenía relación con ella, era para proteger a su hija», ha señalado.

En este punto, Julia también ha rechazado otra de las afirmaciones realizadas por Belén sobre la relación entre Jesulín y Andrea. La joven ha negado que su padre lleve cuatro años sin ver a su hija y ha cuestionado el relato que se está ofreciendo públicamente sobre el distanciamiento familiar. «No es que lo crea, es que lo he vivido», ha insistido cuando se le ha preguntado por esta cuestión. Julia ha defendido además que su padre no utiliza una supuesta rabia contra Belén para mantener las distancias con Andrea y ha respondido a quienes consideran que Jesulín debería haber tenido una relación diferente con su primogénita. «¿Quién lleva rajando y contando mentiras de quién? Porque es que con mi padre estás discutiendo con la pared», ha asegurado.

La joven también ha salido en defensa de Carmen Bazán y Carmen Janeiro, después de que Belén Esteban señalara que, dentro de la familia de Jesulín, ellas habrían sido las únicas que se han portado bien con Andrea. Julia ha rechazado esta afirmación y ha cuestionado que se presente a determinados miembros de su familia como responsables de una situación que, según su versión, es mucho más compleja. «¿Las únicas? ¿En serio? Claro. Es que eso es lo que vende», ha declarado. En su opinión, el relato que se ha construido durante años pone el foco en los aspectos negativos de la relación entre Belén y Jesulín y deja fuera cualquier circunstancia que pueda contradecir esa versión. Julia ha insistido en que su familia ha guardado silencio en numerosas ocasiones precisamente por respeto a Andrea.

«La payasa que protagoniza el circo»

Más allá de los desmentidos, Julia ha protagonizado algunos de los momentos más contundentes de su comparecencia cuando ha respondido directamente a los calificativos utilizados por Belén Esteban. La colaboradora se refirió a ella como «la Kardashian de Ubrique» y calificó a Jesulín como «el hombre invisible», dos expresiones que no han sentado nada bien a la joven. Julia ha respondido con la misma contundencia y ha cuestionado que el enfrentamiento entre ambas se plantee mediante apodos. «¿Estamos en un patio de un colegio?», ha preguntado al referirse al sobrenombre utilizado para su padre. Después, ha lanzado una de sus frases más duras: «Ella es la payasa que protagoniza el circo que ella se ha montado desde hace veintitantos años». Además, ha asegurado que el calificativo de Kardashian no es nuevo para ella y ha acusado a Belén de tener «poca creatividad».

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El tono de Julia ha sido especialmente duro cuando ha hablado de las declaraciones de Belén sobre su familia. La joven ha asegurado sentirse «enfadada» porque no le gusta «la gente mentirosa» y ha afirmado que lleva prácticamente toda su vida escuchando, según su versión, afirmaciones que considera falsas. «Llevo 23 años de mi vida viviendo con las mentiras de esta señora», ha llegado a decir. También ha querido marcar diferencias entre su manera de afrontar la polémica y la de la colaboradora, asegurando que ella responde a los periodistas a pie de calle y sin cobrar por ello. «Yo, si tengo que decir algo, que por supuesto van a ser siempre las verdades, siempre lo voy a decir sin cobrar ni un euro, porque no lo necesito», ha defendido.

Julia también ha respondido a otro de los mensajes lanzados por Belén durante su entrevista y ha cuestionado que se responsabilice a María José Campanario de que la relación entre las hermanas no sea buena. La hija de Jesulín ha insistido en que conoce personalmente las circunstancias y que, en su opinión, no todo lo que se está contando públicamente coincide con lo que realmente ha ocurrido dentro de la familia. «No es que yo lo crea, es que lo he vivido», ha repetido. Al mismo tiempo, ha evitado entrar en detalles sobre dónde se encuentra Andrea o sobre su vida privada, dejando claro que no quiere hablar de ella ni revelar información que pueda afectarla.

Julia pone punto final a la guerra pública

Después de responder prácticamente uno por uno a los asuntos que Belén Esteban abordó en televisión, Julia Janeiro ha querido poner punto final a sus declaraciones y ha dejado claro que no tiene intención de continuar alimentando públicamente el enfrentamiento. La joven ha asegurado que esta será la última vez que hable de la colaboradora y que, a partir de ahora, cualquier cuestión relacionada con las acusaciones realizadas en televisión deberá resolverse por la vía judicial. «A partir de ahora todo se va a arreglar como se tiene que arreglar, que es en un juzgado. Yo no voy a volver a hablar de esta señora», ha sentenciado.

De esta manera, la hija de Jesulín y María José Campanario se desmarca de una nueva batalla televisiva y sitúa el conflicto en un escenario diferente. Julia asegura que su padre prepara una demanda contra Belén Esteban y sostiene que será ante un juez donde deberán demostrarse las afirmaciones que considera falsas. Mientras tanto, ella ha decidido dar su versión públicamente por última vez y cerrar su intervención con una petición clara: «Ya llega un punto en el que las cosas se tienen que solucionar de la manera que se tienen que solucionar. Porque ya vale».