Sale a la luz la decisión de Jesulín de Ubrique y María José Campanario tras la entrevista de Belén Esteban

La entrevista de Belén Esteban en ¡De Viernes! del pasado 25 de septiembre ha reabierto una guerra que dura ya 27 años con la familia Janeiro y que este verano se había reavivado, cuando Juls Janeiro se refirió a la madre de su hermana como un «meme televisivo». El ‘Belenazo’, que elevó la audiencia del programa de Santi Acosta y Bea Archidona a más del 18% de cuota, su mejor dato histórico, tendrá continuación el próximo viernes día dos de octubre, cuando la de Paracuellos se siente en directo en el plató, pero sus palabras ya están teniendo consecuencias. Fiesta adelantó que Jesulín de Ubrique y María José Campanario no piensan quedarse callados y que el torero estaría valorando llevar a Belén a los tribunales.

Lo que dijo Belén Esteban sobre Jesulín

Andrea Janeiro, hija de ambos, autorizó a su madre a hablar con un comunicado enviado al programa para «defender la verdad». Con ese permiso, Belén se refirió a Jesulín como «el hombre invisible» y le acusó de estar ausente en la vida de Andrea, asegurando que «hace dos años que no la felicita el cumpleaños» y que la joven no ha recibido un regalo suyo en 27 años. También contó que Jesulín le fue infiel con «la que decoró el bautizo de mi hija». Aquello fue el detonante de su ruptura, momento en el que Belén se marchó con la niña, de 8 meses, y sin dinero de Ubrique y sin la ayuda de la familia Janeiro, que en aquellos momentos vivía su mejor momento gracias a la fama de Jesulín como torero, pero también por el salto a la fama del resto del clan.

Sobre la manutención, reconoció que el torero siempre pagó, pero explicó que la cantidad no se actualizó con el IPC durante 26 años, lo que habría generado una deuda de 80.000 euros que nunca se abonó. Recordó además el burofax que recibió el 19 de marzo, con el que Jesulín comunicaba que dejaba de pasar la pensión a Andrea. Dijo entender la decisión por la edad de su hija, pero le molestó que no la llamara antes.

Su reproche principal fue la diferencia de trato entre hermanas: «A una la ayudas a comprarse un piso de 675.000 euros», dijo, y a la otra no. Sobre Juls sostuvo que «es mentira lo que cuenta Julia» y que no tiene relación con Andrea, y lanzó un aviso: «Si el hombre invisible quiere guerra, la habrá».

Lo que estarían preparando Jesulín y Campanario

La familia Janeiro no ha respondido a esas acusaciones, aunque se espera que Juls no deje pasar la oportunidad de hablar con la prensa, que la ha estado esperando durante todo el fin de semana. Por su parte, el periodista Saúl Ortiz aseguró en el programa Fiesta haber hablado varias veces con María José Campanario en los últimos días y lanzó un mensaje directo: «El show se ha acabado, Belén». Según él, tanto ella como Jesulín van a hablar.

Aurelio Manzano fue más lejos que su compañero de plató y aseguró que, según le ha contado una persona cercana al torero, Jesulín «ha tomado la decisión de demandar a Belén Esteban» por algunas de las cosas que dijo en el programa, y ese sería el motivo de que no haya contestado de inmediato.

Las dos opciones para contestar de forma pública a Belén Esteban

Si la pareja decide responder de forma pública, lo más normal es que utilice alguno de los medios con los que trabajan desde hace años. La primera es la revista ¡Hola!, a la que Jesulín, María José Campanario y Juls Janeiro suelen dar sus exclusivas. En ella habló Juls de su salto a la fama y de su deseo de ser «una superestrella», y en sus páginas se publicaron también los bautizos y los embarazos del matrimonio . Esta respuesta a la guerra con Belén Esteban sería un nuevo bombazo en los quioscos.

La segunda es Antena 3, donde han encontrado su refugio y una forma de combatir a Telecinco, cadena de la que no quieren saber absolutamente nada debido a que ha sido durante décadas la casa de Belén. La pareja ha pasado por programas de Atresmedia como El Hormiguero , El Desafío, donde participaron ambos en ediciones diferentes, y Tu cara me suena, donde concursó Jesulín, y todo apunta a que María José está negociando para la próxima edición. Juls, además, ya ha grabado La caja amarilla, un programa con el que se estrenará en televisión.

Debido a esta buena relación, se podría pensar en una entrevista en la que dar su versión y contestar a todas las acusaciones que se han lanzado sobre ellos. Los programas que más opciones tendrían serían Y ahora Sonsoles —por dedicarse al mundo del corazón en buena parte de su escaleta— y El Hormiguero, donde ya se sienten como en casa y se aseguran una entrevista cómoda y alejada de polémicas.