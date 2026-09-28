La confesión de Brad Pitt sobre la época más difícil de su vida: «Estuve sobrio siete años y luego volví a caer en la bebida»

Brad Pitt ha decidido hablar con una franqueza poco habitual sobre uno de los periodos más difíciles de su vida. El actor estadounidense, que durante décadas ha sido una de las grandes estrellas de Hollywood, ha reconocido que hubo un breve momento en el que llegó a experimentar pensamientos suicidas y que, años después de mantenerse alejado del alcohol, volvió a beber.

A sus 62 años, Pitt mantiene una imagen pública asociada al éxito profesional, pero en esta conversación ha mostrado una faceta mucho más vulnerable.

El actor ha explicado que hubo una etapa concreta de su vida en la que el sufrimiento llegó a resultar tan intenso que llegó a pensar en la muerte como una forma de dejar atrás ese dolor. No ha querido, sin embargo, entrar en detalles sobre las circunstancias que provocaron aquella situación y se ha limitado a hablar de «asuntos familiares».

La confesión adquiere todavía más relevancia por la manera en la que Pitt describe aquellos pensamientos. Según lo que ha contado, nunca había experimentado algo semejante y afortunadamente supo pedir ayuda a tiempo.

Brad Pitt abre su corazón

«Nunca he tenido pensamientos tan negativos, salvo en un breve periodo», ha explicado el intérprete durante una entrevista con Esquire. Brad Brad ha relatado que en aquellos momentos sentía que no encontraba una salida al sufrimiento que estaba atravesando.

«El dolor era tan agobiante que… no iba a llevarlo a cabo, pero podía sentir… podía sentir el frío acero de la bala en mi cabeza, y me parecía un alivio», ha confesado. El ex marido de Angelina Jolie ha explicado que aquella experiencia le permitió comprender de una manera distinta por qué una persona puede llegar a rendirse.

«Entiendo el drama», ha señalado durante la entrevista. Una reflexión especialmente dura que Pitt acompaña, no obstante, con otra idea: la existencia de un instinto de supervivencia capaz de imponerse incluso en circunstancias extremas.

«Creo que tenemos unos instintos de supervivencia increíbles», ha afirmado. En su caso, asegura que ese mecanismo se activó de inmediato y terminó imponiéndose a la desesperación. «Esta mierd* no es nada fácil», ha resumido el actor al recordar aquel momento.

Una etapa marcada por la exposición

La trayectoria personal de Brad Pitt ha estado sometida durante años a una enorme atención mediática. Especialmente complicada fue la etapa posterior a su separación de Angelina Jolie, quien presentó la demanda de divorcio en 2016. El proceso se prolongó durante años y ambos protagonizaron posteriormente diferentes disputas legales relacionadas con cuestiones familiares.

En 2019, el divorcio quedó formalizado, pero los conflictos entre ambos continuaron en los tribunales. Jolie llegó a formular acusaciones contra Pitt relacionadas con un incidente ocurrido durante un viaje en avión en 2016, en el que, según su versión, el actor habría tenido un comportamiento violento hacia ella y algunos de sus hijos.

Estos acontecimientos forman parte de una etapa especialmente expuesta de su vida, pero no existe una confirmación por parte del actor que permita establecer que fueran la causa de los pensamientos suicidas de los que ahora habla. Brad ha preferido mantener en privado los detalles y únicamente ha ofrecido algunas pinceladas sobre el momento que atravesó.

Su decisión de hablar ahora sobre ello supone, en cualquier caso, un cambio respecto a la imagen cuidadosamente protegida que durante buena parte de su carrera ha mantenido alrededor de su vida personal. El actor se presenta en esta ocasión como alguien que también ha tenido que enfrentarse a periodos de fragilidad y a problemas que no desaparecen necesariamente detrás del éxito.

Siete años sin beber

Durante la misma entrevista, Brad Pitt también ha sorprendido al revelar que ha vuelto a consumir alcohol después de haber permanecido sobrio durante siete años.

«Estuve sobrio durante siete años y luego volví a caer en la bebida», ha reconocido. La frase refleja que el actor considera aquel periodo de abstinencia una parte importante de su proceso personal, aunque actualmente asegura mantener una relación diferente con el alcohol.

Brad explica que ahora intenta beber de manera más moderada. «Puedo tomarme unas cuantas, pero no muchas. Tengo que ser profesional al respecto», ha señalado.

La declaración llega después de años en los que el actor ha hablado públicamente de sus problemas con el consumo de alcohol y de los cambios que tuvo que realizar en su vida. Su testimonio actual, lejos de presentar una historia lineal de superación, muestra un proceso con avances y retrocesos.

Su relato, además, deja una idea clara: aquella etapa no define por completo su historia. Brad Pitt asegura que su instinto de supervivencia terminó imponiéndose y que consiguió salir de un momento en el que, según sus propias palabras, no encontraba ninguna salida. Ahora, años después, decide poner palabras a aquella experiencia sin revelar todo lo que ocurrió detrás de ella, preservando una parte de su vida que todavía prefiere mantener en la intimidad.