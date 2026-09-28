Omar Montes amenaza con destapar el pasado de Alba Carrillo y ella responde con un comunicado: «Nos veremos en los tribunales»

Alba Carrillo y Omar Montes han protagonizado un duro enfrentamiento público que amenaza con acabar en los tribunales. Lo que comenzó como una crítica de la presentadora al cantante a raíz de la polémica por la pensión de alimentos de su hijo mayor, Omar Jr., ha terminado con un cruce de declaraciones en redes sociales y un contundente comunicado de la modelo, que ha puesto el asunto en manos de sus abogados. La controversia comenzó después de que la Justicia fijara en 2.000 euros mensuales la pensión de manutención que Omar Montes debe abonar por su hijo de 14 años, además de hacerse cargo del seguro médico privado y de los gastos extraordinarios del menor. Hasta ahora, la cantidad se situaba entre los 450 y los 650 euros, mientras que la madre había solicitado una cuantía superior. Tras conocerse la resolución, el artista manifestó públicamente su desacuerdo con la forma en la que debía realizarse el pago y aseguró que habría preferido ingresar una cantidad directamente a nombre de su hijo para que pudiera disponer de ella al alcanzar la mayoría de edad.

Fue precisamente esta cuestión la que llevó a Alba Carrillo a pronunciarse desde El Sótano Club, el programa de TEN, donde cuestionó la postura de Omar Montes y defendió que la pensión de alimentos está destinada a cubrir las necesidades del menor durante su día a día. La presentadora puso el foco en gastos tan cotidianos como la vivienda, la alimentación o las necesidades que surgen durante la infancia y adolescencia y criticó que el dinero pudiera plantearse como una cantidad que el hijo recibiese únicamente al cumplir los 18 años. En el transcurso de su intervención, Carrillo utilizó además el calificativo «cabezabuque» para referirse al cantante, una expresión que ella misma ha reconocido posteriormente que no fue acertada. Sus palabras no tardaron en llegar a Omar Montes, que decidió responder públicamente a través de las redes sociales y dirigirse directamente a la presentadora.

La respuesta del cantante elevó considerablemente el tono de la polémica. Omar Montes aseguró conocer a Alba Carrillo desde hace años y recordó una etapa en la que él trabajaba como personal de seguridad en la discoteca Richard. En su mensaje, el artista hizo referencia a los encuentros que, según su versión, ambos habrían tenido en aquel momento y aseguró que conocía determinadas circunstancias del pasado de la presentadora. «Tú sabes quién eres y digamos a lo que te has dedicado toda la vida», comenzó diciendo, antes de añadir que nunca había hablado públicamente de ella porque, según sus propias palabras, siempre la había respetado. Montes continuó haciendo referencia a las ocasiones en las que coincidieron en la discoteca y lanzó insinuaciones sobre las personas a las que, según afirmó, Carrillo habría intentado acercarse y sobre lo que habría tratado de conseguir. «Sé todo porque nunca he sido gilipollas, otra cosa es que hable poco», llegó a afirmar, antes de asegurar que prefería guardar silencio. Sus declaraciones fueron interpretadas por Carrillo como alusiones a su vida personal que podían perjudicar su honor y su reputación.

El comunicado de Alba Carrillo

A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales y con sus abogados ya implicados en el asunto, Alba Carrillo no ha tardado en responder al cantante. Carrillo ha rechazado de forma tajante las insinuaciones realizadas por Omar Montes y asegura que son «radicalmente falsas», además de señalar que no se ha aportado ninguna prueba que respalde las conductas que, según ella, se estarían sugiriendo. La modelo ha querido dejar claro que su intervención original se refería exclusivamente a la pensión de alimentos y al bienestar de los hijos y ha recordado que el único calificativo personal que dirigió al cantante fue el de «cabezabuque». «Puedo reconocer que la expresión no fue acertada, pero en ningún momento hice insinuaciones sobre su vida privada. Tampoco esa palabra justifica las que ahora se vierten sobre mí», sostiene en su comunicado.

Carrillo considera especialmente grave que una discusión relacionada con la manutención de un menor haya terminado derivando, según su versión, en alusiones sobre su vida personal. Por ello, asegura que su equipo jurídico está documentando las declaraciones originales y la posterior difusión de las mismas y ha lanzado una advertencia dirigida tanto a Omar Montes como a quienes puedan reproducir esas insinuaciones. La presentadora afirma que, si continúan, está dispuesta a emprender acciones civiles de protección del derecho al honor, incluyendo las medidas que correspondan para solicitar el cese de la intromisión, la retirada de contenidos que considere lesivos y la reparación de los posibles daños causados. Su comunicado cita expresamente los artículos 7.7 y 9 de la Ley Orgánica 1/1982 y reclama que el enfrentamiento vuelva al punto de partida: el debate sobre el bienestar y los derechos de los hijos.

Mientras tanto, Omar Montes ya había defendido públicamente su postura sobre la manutención antes de que estallara su enfrentamiento con Alba Carrillo. El cantante explicó que actualmente aportaba una cantidad que, según él, estaba estipulada y que también asumía otros gastos relacionados con su hijo. Tras conocerse la resolución judicial que eleva la pensión a 2.000 euros mensuales, aseguró que su propuesta habría sido ingresar 3.000 euros directamente a nombre del menor en una cuenta o fondo para que pudiera disponer del dinero en el futuro. «Yo prefería ingresarle 3.000 a él directamente, en vez de los 2.000 a ella», manifestó, dejando clara su discrepancia con la fórmula establecida. La Justicia, por su parte, ha fijado la cantidad de 2.000 euros mensuales y ha establecido además la obligación de asumir el seguro médico y los gastos extraordinarios del menor.

Ahora, el enfrentamiento entre Alba Carrillo y Omar Montes queda abierto y con los abogados de la presentadora ya trabajando sobre las declaraciones realizadas por el cantante. Lo que empezó como una opinión televisiva sobre una cuestión relacionada con la manutención de un menor ha acabado trasladándose a un terreno mucho más personal, con acusaciones cruzadas, referencias al pasado de Carrillo y una amenaza expresa de emprender acciones legales si las insinuaciones continúan. Por el momento, Carrillo ha pedido públicamente que cese la difusión de comentarios sobre su vida privada y que la polémica regrese al asunto que la originó: los derechos y el bienestar del hijo de Omar Montes.