Alba Carrillo desvela quién le habló del encuentro entre Omar Sánchez y Raquel Lozano

Alba Carrillo, inevitablemente, se ha convertido en protagonista de la prensa del corazón. Y todo porque, hace un tiempo, confirmó que Omar Sánchez y Raquel Lozano se estaban conociendo. Después de que varias personas la pusieran en el punto de mira, la colaboradora del Fresh de Ya es mediodía ha querido dar a conocer de qué manera y, sobre todo, quién le dio esa información.

La exconcursante de Gran Hermano VIP 7 ha confirmado que no existe ningún tipo de montaje en esta pareja. Además, hizo saber que la información le llegó por parte del entorno de Omar Sánchez. “Primero, estoy hasta las narices. Soy como Rocío Carrasco y siempre tengo que demostrar mi información”, comenzó diciendo la colaboradora, tras ser señalada por varios compañeros de profesión.

“No me la han colado, a mí no me llega por parte de Marta. De hecho, me enfadé porque me negó Marta López, Terelu… Me negaron todas, y las llamé para recriminárselo”, reconoció Alba Carrillo. Aunque no ha querido dar el nombre exacto de su fuente, sí que ha desvelado que viene del entorno del todavía marido de Anabel Pantoja.

Alba saca a la luz su fuente sobre la relación de Omar Sánchez y Raquel Lozano: “Viene por parte de Omar” #YaEsMediodía4A https://t.co/jKyZWZF6V7 — Ya es mediodía (@yaesmediodiatv) August 4, 2022

“Llevaban tiempo chateando, la información me viene por parte del entorno de Omar, pero Raquel en la boda de Kike Calleja se lo contó a muchas personas”, aseguró la colaboradora del Fresh de Ya es mediodía. Por si fuera poco, quiso ser mucho más concreta en este asunto: “El viaje a Valencia no fue algo fortuito, es algo que los dos consensuaron”.

“Esto ha sido una información que ellos se quedaron de piedra cuando yo la conté. Y lo que hay que decir es ‘¡Felicidades, Alba!’”, exclamó. Lo cierto es que la exconcursante de Gran Hermano VIP 7 ha estado en el ojo del huracán desde que tomó la decisión de sacar a la luz esta información en el programa en el que colabora.

Recientemente, además, Omar Sánchez quiso intervenir telefónicamente en Sálvame. Lo hizo para aclarar que, en efecto, no se trata de ningún tipo de montaje. Y aunque no ha confirmado que mantiene una relación sentimental con Raquel Lozano, sí que reconoce que por el momento no está conociendo a ninguna chica más.