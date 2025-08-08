La AEMET pide que Andalucía se prepare por lo que llega hoy: tormentas y reventones a partir de las…

Andalucía se prepara para una serie de avisos de la AEMET que lo cambiarán todo, tormentas y reventones serán una realidad a partir de este día. Será mejor que nos preparemos para lo peor con una serie de fenómenos poco comunes que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Con una serie de novedades que pueden acabar siendo los que marcarán estos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener. Llega un importante cambio de tendencia que puede convertirse en un plus para el que debemos estar preparados.

Pide la AEMET que se prepare Andalucía ante lo que llega hoy

Tormentas y reventones a partir de hoy

Tal y como explican los expertos de la AEMET: «Cielos en general poco nubosos. Intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral, sin descartar nieblas. Nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales, donde no se descartan tormentas ocasionales por la tarde, que pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascenso de las máximas en el litoral atlántico. Vientos moderados de levante en el litoral almeriense; en el resto, vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur en el interior».

Las alertas estarán activadas en estos puntos de la comunidad: «Tormentas en las sierras del interior oriental, que pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes. Temperaturas significativamente altas». Una previsión de la AEMET que no se diferencia mucho de lo que nos espera en España: «Se mantendrá un tiempo anticiclónico en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados, algunos intervalos de nubes altas y nubosidad baja matinal en áreas del noroeste peninsular, golfo de Cádiz y punto del Mediterráneo, con probables brumas y bancos de niebla que podrían ser más persistentes en Rías Baixas. Por la tarde aumentará la inestabilidad con abundante nubosidad de evolución en el interior peninsular dejando tormentas que irán localmente acompañadas de chubascos, principalmente en áreas de montaña. Si bien en general las tormentas serán ocasionales, se prevén más intensas en la meseta Sur, entorno del sistema Central, Béticas orientales y sur de la Ibérica, siendo los reventones con rachas muy fuertes de viento el fenómeno esperado de mayor relevancia. Con menor probabilidad estas tormentas intensas podrían darse en puntos de la meseta Norte y Pirineo, donde también existe posibilidad de chubascos localmente fuertes.

Calima en Canarias. Temperaturas máximas en general con pocos cambios, con algunos descensos en interiores del extremo noroeste peninsular y ascensos en interiores de Cataluña y golfo de Cádiz. Se mantendrán por encima de 35 grados en la mayor parte de la Península y Canarias, así como en puntos de Baleares, rebasando los 40 en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica, sin descartarse en puntos de la meseta Norte, Miño y de las depresiones del nordeste. Las mínimas aumentarán de forma ligera, con valores que no bajarán de 20-22 grados, incluso localmente de 25, en el Mediterráneo, mitad sur peninsular, depresiones del nordeste, Canarias y localmente en la meseta Norte y sur de Galicia».