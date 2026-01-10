Cuándo es el Barcelona – Real Madrid: horario del Clásico y dónde ver por televisión en directo la final de la Supercopa de España

Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Clásico Barcelona - Real Madrid, final de la Supercopa de España Este Barcelona - Real Madrid corresponde a la final de la Supercopa de España 2026 y se jugará en Arabia Saudí El título de la Supercopa de España se decidirá con un Clásico apasionante entre los dos clubes más laureados de nuestro país

La Supercopa de España 2026 vive su día grande y definitivo con una final que va a ser apasionante y que se disputará en Arabia Saudí. El Barcelona y el Real Madrid protagonizarán su cuarta final consecutiva de este torneo, habiendo ganado el cuadro azulgrana dos de ellas y los capitalinos una. Veremos cuál de los dos consigue coronarse en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah en un choque que va a ser frenético. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en el Clásico.

Horario del Barcelona – Real Madrid: cuándo es la final de la Supercopa de España

El Barcelona y el Real Madrid se vuelven a ver las caras en la gran final de la Supercopa de España, ya que está será la cuarta consecutiva. Los de Hansi Flick consiguieron golear metiéndole una manita al Athletic Club el pasado miércoles, mientras que el conjunto dirigido por Xabi Alonso logró superar al Atlético en un derbi apasionante que se acabó llevando al ganar por 1-2. Ahora, la Ciudad Deportiva Rey Abdullah dictará sentencia sobre este primer título de la temporada del fútbol español, queriendo ambos clubes darle una alegría a sus aficionados en forma de trofeo.

A qué hora es el Clásico de la Supercopa de España Barcelona – Real Madrid

La Real Federación Española de Fútbol ha programado este frenético Clásico Barcelona – Real Madrid que corresponde a la final de la Supercopa de España 2026 para este domingo 11 de enero. El organismo que controla el fútbol de nuestro país ha fijado este choque entre culés y madridistas en el horario de las 20:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que no se produzcan incidentes en la previa del choque en Arabia Saudí entre los aficionados de ambos conjuntos para que el árbitro pueda dar comienzo a la final puntualmente en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah.

Dónde y cómo ver gratis el Barcelona vs Real Madrid en directo por TV online y en vivo

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los tres partidos que forman parte de este torneo. Este Barcelona – Real Madrid que es la final de la Supercopa de España 2026 se podrá ver en directo por televisión mediante el canal Movistar+ Plus. Hay que tener en cuenta que este canal es de pago y habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que suceda en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah, por lo que se entiende que este Clásico que se disputa en Arabia Saudí no se podrá ver por TV gratis.

Los aficionados del club azulgrana, los hinchas del conjunto de Concha Espina y los amantes del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online este Barcelona – Real Madrid correspondiente a la final de la Supercopa de España 2026 a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se podrá acceder a la página web de este operador, ya que también permite esta opción a todos sus clientes para ver el Clásico que se juega en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de la gran final de la Supercopa de España y también narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Real Madrid desde una hora y media antes del inicio. Cuando acabe publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que nos lleguen desde Arabia Saudí. Hay que recordar que Antonio Esteva estará narrando en el canal de Youtube de OKDIARIO todo lo que suceda en este emocionante Clásico.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Real Madrid

Por otro lado, todos aquellos aficionados de estos dos equipos que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este Clásico de la final de la Supercopa de España 2026 deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE, la Ser o Rac1, entre otras, conectarán con Arabia Saudí para contar todo lo que esté ocurriendo en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah con este frenético y vibrante Barcelona – Real Madrid.

Quién es el árbitro y en qué estadio se juega el partido Barcelona – Real Madrid

La Ciudad Deportiva Rey Abdullah, que se encuentra en la ciudad de Yeda, en Arabia Saudí, será el estadio donde se celebrará este Clásico Barcelona – Real Madrid que corresponde a la final de la Supercopa de España. Este campo fue inaugurado en 2016 y tiene capacidad para recibir a más de 62.300 aficionados. Se espera que haya un lleno absoluto en la casa del Al-Ahli o Al-Ittihad para ver quién de los dos equipos consigue llevarse el trofeo.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF designó al colegiado José Luis Munuera Montero para que dirija la contienda entre el Barcelona y el Real Madrid en esta final de la Supercopa de España 2026. Controlando todo en el VAR estará Daniel Jesús Trujillo Suárez, por lo que es el responsable de revisar todas las acciones polémicas que se produzcan en el Clásico para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la jugada en cuestión al monitor que estará instalado en la banda de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah.