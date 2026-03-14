Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Real Madrid contra el Elche

El Real Madrid duerme este sábado a un punto del liderato de la clasificación de la Liga. Los blancos se impusieron sin sobresaltos al Elche en el Santiago Bernabéu en un partido que sirvió como intermedio de la eliminatoria de la Champions League frente al Manchester City de Pep Guardiola. Los blancos ganaron en la ida por 3-0 y confirmaron sus buenas sensaciones con un triunfo ante los ilicitanos por 4-1.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa ya suma 66 puntos esta temporada en 28 jornadas y aprieta todavía más la clasificación de la Liga. El Barcelona sabe que si quiere llevarse el campeonato de Liga no puede fallar este domingo en su duelo contra el Sevilla. Lo que parece evidente es que el campeón de la competición tendrá que alcanzar más de 90 puntos en total.

Antonio Rüdiger abrió la lata bien entrada la primera parte con una volea tras una falta disparada por Fede Valverde. El uruguayo, precisamente, estuvo también implicado en el segundo gol del Real Madrid tras anotar un soberano golazo desde la frontal del área. El jugador está de dulce tras el hat-trick que logró en la Champions.

En la segunda mitad, Arbeloa hizo rotaciones masivas dando entradas a muchos jugadores de la cantera del Real Madrid. Dean Huijsen fue el autor del 3-0 de un potente cabezazo. El Elche luego acortó distancias por medio de un gol de Manuel Ángel. La guinda al pastel, sin embargo, la puso un Arda Güler que anotó uno de los goles más impresionantes de la Liga al marcar desde más de 60 metros de distancia para establecer el 4-1 definitivo.

Así está el Real Madrid en la clasificación de la Liga