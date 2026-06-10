Enrique Cerezo se pronuncia sobre la oferta del Real Madrid por Julián Álvarez

Enrique Cerezo se ha pronunciado sobre la oferta del Real Madrid por Julián Álvarez. El conjunto blanco emitió un comunicado en la tarde del martes informando que había hecho una propuesta de 150 millones por el delantero argentino y que el Atlético la había rechazado. Horas después, el presidente del club propiedad de Apollo Sports Capital confirmó que el jugador «no está en venta».

Julián Álvarez fue el protagonista de la tarde del martes 9 de junio en la que se confirmó que Florentino Pérez cumple con sus promesas. El presidente del Real Madrid dejó claro en los días previos a las elecciones que el martes haría una oferta de 150 millones por una estrella de un equipo de Champions y dicho y hecho. A primera hora de la tarde en OKDIARIO adelantamos en exclusiva que el club blanco había hecho una oferta por Julián Álvarez y minutos después el Real Madrid lo confirmó en un comunicado.

«El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez», informó el club a la vez que dejó claro acto seguido que: «Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador».

La oferta del Real Madrid por Julián Álvarez

Este comunicado del Real Madrid causó un gran revuelo y una sucesión de mensajes publicados por la cuenta oficial del Atlético en las redes sociales en los que incluso se llegó a faltar a un conjunto blanco que fue con la verdad por delante, telefoneando a los dirigentes rojiblancos para hacerles saber del interés de la entidad madridista. Incluso esta propuesta se hizo pública, algo que no suele ser habitual.

Enrique Cerezo se pronunció sobre la oferta del Real Madrid por Julián Álvarez ante las cámaras de El Chiringuito de Jugones. El presidente del Atlético fue interceptado por un periodista mientras entraba a un coche y dejó claro que «Julián Álvarez no está en venta».

🚨 EXCLUSIVA @elchiringuitotv 🚨 ❌ «JULIÁN NO ESTÁ EN VENTA». Las palabras de Enrique Cerezo a @jessicablasco20, en #ChiringuitoBarcelona. pic.twitter.com/8e4727yRnx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 9, 2026

Después de que el Atlético haya rechazado la primera oferta del Real Madrid, otros equipos como PSG, Arsenal o Barcelona siguen a la espera de lo que decida un futbolista que todo hace indicar que parece que ha decidido salir del Atlético de Madrid.