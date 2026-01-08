Ahora o nunca para Julián Álvarez

«Aparecerá en los momentos importantes», decía Simeone. El tiempo verbal empleado vislumbra un pronóstico inquietante que se convierte en alarmante cuando uno atiende a los números. Julián Álvarez únicamente ha marcado dos goles en sus últimos diez encuentros y ha sido sustituido en seis de ellos y en algunos casos en momentos que suelen estar destinados a él: con resultado desfavorable y buscando marcar. El argentino se ha perdido en el laberinto y su salida más inmediata apunta dirección al derbi en la Supercopa. Uno de esos momentos importantes a los que se refiere Simeone.

El pasado domingo, ante la Real Sociedad, fue otro ejemplo. En el minuto 60 fue cambiado en el Reale Arena, con 1-1 en marcador. Jugó 59 minutos en el 2-1 con el Valencia, sustituido con 1-0 tan sólo a favor; en el 66 dejó su sitio a Antoine Griezmann con 0-0 en el choque contra el Athletic Club, que acabó con derrota por 1-0; o en Getafe fue reemplazado también a la hora del partido, aún con 0-0. Todo momentos con incógnitas a despejar y Julián Álvarez no estaba en ninguno de ellos.

Pese a ello, nadie en el Atlético ha dejado de creer en él. «Hay que cuidarlo para que esté aquí muchos años, es el mejor futbolista que tenemos», ha repetido Simeone en varias ocasiones. Julián Álvarez es el estandarte del proyecto rojiblanco que recientemente ha cambiado dirección. En los despachos es la apuesta más fuerte desde la fallida con Joao Félix. En el vestuario sus compañeros lo ven como un líder, el técnico también y en la grada se corea su nombre.

Pese a su sequía actual sigue siendo el máximo goleador del Atlético con 11 goles. La temporada pasada dejó el contador en 29, siendo también el más realizador de su equipo. Aunque no es sólo una cuestión de goles, cuyo descenso es visible, ni tampoco de pegada, porque no tiene tantas ocasiones como en el pasado. A veces demasiado lejos del área, otras muy distante del acierto de otros tiempos. Antes era la mejor solución ofensiva del Atlético, ahora no se acerca a la trascendencia de entonces.

«Para exigirle así es porque nos ha dado mucho», argumentó también Simeone. No hay más que ver los ocho derbis que ha disputado. Ha anotado cinco goles repartidos en cuatro encuentros. En el último, la histórica manita endosada a los blancos, el argentino culminó un doblete. Es su víctima favorita, a ningún otro equipo le ha anotado más goles. Julián Álvarez quiere ganar títulos y la Supercopa es el camino más fácil para conseguir el primero como colchonero. Ahora o nunca. Es el momento.