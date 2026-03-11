Hazard empatiza con Vinicius: «No me sorprendería que lo dejara con 30 años»

Eden Hazard fue una estrella del fútbol que se apagó rápidamente. Después de su decepcionante paso por el Real Madrid, donde nunca encontró el tono físico, el jugador belga colgó las botas a la temprana edad de 32 años. Uno de los futbolistas con los que coincidió en sus cuatro temporadas en el conjunto merengue fue Vinicius Junior. De hecho, las lesiones de Hazard permitieron que el brasileño tuviera el espacio necesario para crecer en sus primeros años en Madrid. El ex futbolista ha empatizado con el que fuera su compañero por los episodios racistas que ha tenido que enfrentar en su carrera.

Para el ex de Lille, Chelsea y Real Madrid, la carga sobre los hombros de Vinicius Junior va mucho más allá de lo meramente deportivo. «Tiene tantas cosas en la cabeza antes de un partido, que a veces pienso: ‘pobre’. Sabe que va a pasar por eso, que apenas ocurre nada a nivel de sanciones. Debe de ser una carga, no me sorprendería que a los 30 años dijera que se va, que se retira del fútbol, porque en cualquier caso no cambia nada», ha argumentado Eden Hazard.

Pese a compartir vestuario durante cuatro campañas, el belga sólo jugó junto a Vinicius en 27 partidos con la camiseta del Real Madrid, muestra suficiente para conocer la mentalidad de su heredero del ‘7’ en el equipo madridista. «Es fuerte mental y físicamente», ha destacado Hazard sobre el brasileño, que esta noche volverá a liderar el ataque del Real Madrid ante el Manchester City en solitario por la ausencia de Kylian Mbappé.

El belga prefiere centrar el debate en lo futbolístico, donde Vini ha demostrado en sobradas ocasiones ser uno de los mejores del mundo. «Se habla más de lo que hace o de lo que sufre que de lo que aporta sobre el terreno de juego. La gente olvida el jugador excepcional que es. A él eso le tiene que pesar. No debe de ser fácil ir a jugar un partido y pensar únicamente en el fútbol», ha aclarado el ex futbolista en una entrevista con la radiotelevisión pública de su país, RTBF.

El consejo de Hazard a Vinicius

Eden Hazard ha encontrado similitudes entre su forma de entender el fútbol y la de Vinicius Junior. El belga también brillaba por el sector izquierdo del ataque e hizo del regate la gran seña de identidad de su juego. «Simplemente es alguien a quien le gusta el fútbol, jugar y que sólo quiere divertirse. Un poco como me pasaba a mí cuando estaba en el campo», ha continuado.

La experiencia de alguien que dejó de disfrutar con el fútbol, aunque en su caso fuera por las lesiones, puede ser de ayuda para Vinicius. «Si pudiera le pudiera dar un consejo le diría que tuviera cuidado. La gente te está esperando, así que juega al fútbol, diviértete, haznos disfrutar a los verdaderos aficionados al fútbol. Si bailas, hazlo de cierta manera para que la gente te quiera. Ronaldinho también bailaba y no recuerdo haber visto todas estas historias», ha concluido el belga.