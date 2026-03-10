Hazard halaga a Guardiola antes del Real Madrid-Manchester City: «El mejor entrenador de la historia»

Eden Hazard vivió en el Real Madrid la etapa más oscura de su carrera y el final de la misma. Las lesiones lastraron la recta final de la notable trayectoria del futbolista belga, que anunció su retirada del fútbol a los 32 años. Ahora, el que fuera la estrella del Chelsea y la selección de Bélgica, observa desde la distancia el desempeño en los banquillos de un ex compañero en los Diablos Rojos. No es otro que Vincent Kompany, entrenador del Bayern de Múnich. Hazard ha explicado parte de su éxito por sus vivencias al lado de Pep Guardiola.

«Pasó muchos años con quien, probablemente, sea el mejor entrenador de la historia», ha declarado Eden Hazard. El también ex futbolista belga se ha destapado en su segunda campaña al frente del conjunto bávaro como uno de los técnicos jóvenes más destacados de Europa. A sus 38 años, el que fuera capitán del Manchester City y de la selección de Bélgica dirige a un Bayern de Múnich que es uno de los grandes favoritos a levantar la Champions League. El equipo alemán se mide al Atalanta en octavos de final de la competición, y en una hipotética ronda de cuartos se vería las caras con el ganador de la eliminatoria entre Real Madrid y Manchester City.

Ser un gran futbolista no garantiza el éxito en los banquillos, como muestran los casos de Maradona, Lampard o Pirlo; o a la inversa con José Mourinho. «Fue un jugador de primer nivel. ¿Iba a convertirse en uno de los mejores entrenadores del mundo? Eso es imposible de saber», ha respondido el belga a si intuyó el desempeño de Kompany como técnico. En esta intervención, el ex futbolista de Lille, Chelsea y Real Madrid ha destacado la figura de Pep Guardiola como el «probablemente, mejor entrenador de la historia». Eden Hazard fue dirigido durante su carrera por una gran variedad de técnicos: Carlo Ancelotti, José Mourinho, Zinedine Zidane, Antonio Conte o Rafa Benítez, entre otros.

Su notable experiencia en la élite del fútbol jugaba a favor de Kompany en sus inicios como entrenador, pero se necesita algo más para triunfar como entrenador. «Acumuló mucha experiencia durante su carrera como jugador. Lo sabe todo del fútbol. También tiene la personalidad adecuada para decir las cosas y mentalidad ganadora. Reunía todos los ingredientes para convertirse en un muy buen técnico», ha señalado Hazard en una entrevista con el canal público belga RTBF. Su ex compañero lo ve como potencial técnico de la selección, pero «no en los próximos cuatro o cinco años». Un periodo en el que, de no continuar en el Bayern, sería uno de los máximos candidatos a relevar a Pep Guardiola en un Manchester City que conoce a la perfección.