Guardiola como Giraldez, peligro inminente

Guardiola amenaza el Bernabéu esta semana. El técnico catalán desembarca junto a un Manchester City muy renovado con respecto al de la pasada temporada. Pep, como Giraldez del Celta, planteará muchos problemas a un Álvaro Arbeloa que ha sabido recuperar la épica de marcar en los últimos minutos con su Real Madrid. Marcos López nos trae su análisis más detallado del partidazo de la Champions.