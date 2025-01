La afición del Valencia canta junto a la del Barça «madridista el que no bote» con 7-1 en contra

El antimadridismo estuvo más presente que nunca en el estadio de Montjuic en el duelo que midió al Barcelona con el Valencia. Dos de los clubes con mayor animadversión hacia el Real Madrid unieron fuerzas para cantar «madridista el que no bote» en la actual casa de los culés. La anécdota no pasaría a mayores en otro tipo de encuentro, pero lo llamativo es que hicieron este hermanamiento con 7-1 en contra para los che en el marcador. La afición del Valencia no estuvo a la altura de lo que de un club como el suyo se presupone.

Es cierto que a lo largo de su historia, el Real Madrid ha propinado importantes derrotas tanto a Barcelona como a Valencia, pero quizá la afición che debería hacerse mirar este tipo de comportamientos con un marcador tan escandaloso en contra y la temporada que están cuajando.

El conjunto levantino vive una situación particularmente complicada en la actual Liga. El equipo es el penúltimo de la clasificación con 16 puntos obtenidos en 21 partidos y se encuentra a cuatro puntos de salir de los puestos de descenso que actualmente marca el Deportivo Alavés, aunque con un partido menos.

No deja de resultar sorprendente que la afición del Valencia se acuerde del Real Madrid con tanto ímpetu en un momento histórico para el club. Los de Mestalla podrían perder su condición de equipo de Primera División por primera vez desde 1986 y los ánimos en la afición están muy caldeados por la gestión de Peter Lim. Pese a todo, siempre hay tiempo para el antimadridismo.