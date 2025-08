El Real Madrid arranca la pretemporada con Carreras y sin Endrick, Mendy y Bellingham

El Real Madrid 2025-2026 ha comenzado su rodaje en Valdebebas este lunes. Después de pasar los reconocimientos médicos por la mañana, Xabi Alonso había citado a los jugadores para ejercitarse por primera vez en esta pretemporada a las 18:00 horas en Valdebebas. El conjunto blanco ha comenzado a entrenarse sobre el césped y lo ha hecho con las ausencias de Franco Mastantuono –que no podrá entrenar hasta el 14 de agosto– y Endrick, Mendy y Belingham, lesionados. Sí que ha contado con Álvaro Carreras como única novedad, después de que Huijsen y Alexander-Arnold ya se estrenaran en el Mundial de Clubes.

El conjunto blanco ha comenzado una nueva etapa, aunque ya terminó la pasada temporada a las órdenes de Xabi Alonso. Este lunes, el tolosarra ha dirigido la primera sesión de la pretemporada del Real Madrid, que les llevará a jugar un amistoso de preparación el próximo 12 de agosto en Austria ante el Tirol. Todo, a falta de 15 días para el debut en Liga, que se producirá el martes 19 de agosto, contra Osasuna.

Los madridistas se han ejercitado con las ausencias de Endrick, Mendy y Bellingham, mientras que Carreras ha sido la única cara nueva en el primer entrenamiento de la temporada. El lateral izquierdo es el tercer fichaje del verano que ha realizado el club, aunque las llegadas de Huijsen y Alexander-Arnold se produjeron antes del Mundial de Clubes, por lo que ya han debutado con el club de forma oficial.

Además, hasta el 14 de agosto, después del partido en tierras austriacas, no podrán contar con Mastantuono, dado que sigue siendo menor de edad y hasta esa fecha no se podrá poner a las órdenes de Xabi Alonso por normativa FIFA. El argentino, que ya está en la capital española, tiene un plan especial para entrenarse en solitario, al no poder hacerlo todavía ni con sus compañeros, ni en las instalaciones del Real Madrid.

Por su parte, el entrenador madridista ha contado con la presencia de Gonzalo García, la gran sensación de los blancos en el Mundial de Clubes celebrado el mes pasado en Estados Unidos. Después de hacer caja con buena parte de los canteranos que han sobresalido en la última temporada con el Castilla en Primera Federación, Xabi ha contado en el primer entrenamiento de la pretemporada madridista con el delantero. El plan que se baraja en estos momentos con el delantero es que se quede a disposición de Xabi Alonso este curso, aunque tenga ficha del filial.

Raúl Asencio sí que ha completado su primer entrenamiento como nuevo jugador de la primera plantilla madridista. En los últimos días, se ha confirmado su inscripción como jugador del primer equipo y portará el dorsal 17 que deja vacante Lucas Vázquez.

Además, Dani Carvajal, que tuvo sus primeros minutos en las semifinales del Mundial de Clubes tras su grave lesión en la rodilla –al igual que Eder Militao–, ya ejerce como primer capitán del conjunto blanco. Tras la salida de Luka Modric, el de Leganés queda como el futbolista más veterano del equipo, al que llegó en 2013 tras un año en el Bayer Leverkusen y con el que ha logrado seis Champions.