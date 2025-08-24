Mbappé está de dulce: golazo tras zafarse de dos defensas del Oviedo con un gran control

Kylian Mbappé ha arrancado la temporada en un estado de forma espectacular. El delantero del Real Madrid sigue de dulce tras su gol de penalti hace cinco días ante Osasuna en el Santiago Bernabéu y este domingo marcó el primero del equipo blanco en el estadio Carlos Tartiere después de un control sensacional con el que se quitó de encima a dos defensas del Oviedo. Un remate venciéndose al césped que significó el 0-1 antes del descanso.

El Real Madrid insistió tanto tiempo por su fichaje por acciones como esta. Tras un robo providencial de Tchouaméni, el balón llego a Arda Güler, que buscó a su mejor aliado y se lo entregó para que hiciera su magia. Mbappé recibió y con un control orientado hacia dentro, se zafó de su marcador, Dani Calvo, y de David Costas, que venía en apoyo, para batir al meta del Oviedo, Aarón Escandell, por el lado derecho.

El vigente Pichichi de la Liga ya suma su segunda diana en dos partidos tras esta gran jugada que puso al Real Madrid por delante del equipo asturiano en el 37′ de la primera parte. Nuevamente, fue Mbappé el goleador del equipo blanco, que el pasado martes venció por la mínima a Osasuna en el debut liguero con el único tanto del ’10’ francés.