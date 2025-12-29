Franco Mastantuono empieza de cero en 2026. El futbolista argentino vivió una auténtica anomalía en sus primeros pasos en el Real Madrid. Con 18 años recién cumplidos y aterrizando desde el fútbol argentino, se convirtió en un fijo en los esquemas de Xabi Alonso. Una lesión de pubalgia y su complejo proceso de recuperación le han hecho desaparecer de los planes del técnico. El argentino sólo ha sido titular en el encuentro de Copa ante el Talavera. Enero de 2026 se presenta como una reválida para un Franco Mastantuono que quiere recuperar su sitio.

El Real Madrid regresa al trabajo el lunes 29 de diciembre, cuando comenzará la preparación para el duelo liguero ante el Betis del domingo. Entre ellos estará Mastantuono, pero no un Brahim Díaz ausente por la Copa África. Con la baja del atacante, el ex de River Plate pierde a un competidor directo en la posición de extremo derecho. El argentino adelantó rápidamente a Brahim en la rotación en sus primeras semanas en el conjunto merengue, pero ahora no compite sólo con el hispano-marroquí por un puesto en el once… también lo hace con Rodrygo Goes. El brasileño, que comenzó alternándose con Vinicius en el flanco izquierdo, ha mejorado su nivel en banda derecha en la recta final del año.

Mastantuono parte de cero, en la práctica, en la vuelta del Real Madrid tras el parón navideño. La apuesta de Xabi Alonso por su figura fue total en el inicio de temporada. El argentino ya debutó en el estreno liguero ante Osasuna pese a haberse incorporado a los entrenamientos cinco días antes. En Oviedo ya fue titular, condición que repitió ante el Mallorca. Sus siete primeros encuentros como madridista se saldaron con cinco titularidades, algo poco habitual para un jugador de su edad en un club de máxima exigencia como el Real Madrid. La confianza del técnico comenzó a tambalearse en los grandes partidos, con suplencias en la derrota en el Metropolitano y en los importantes duelos ante la Juventus en Champions y en el Clásico de Liga; donde no pisó el césped.

La temporada del argentino presenta dos partes muy diferenciadas hasta el momento. Entre el 16 de agosto y el 1 de noviembre, acumuló cerca de 700 minutos en los 14 partidos que disputó el Real Madrid en este lapso de tiempo. A partir de la lesión de pubalgia y su precavido regreso a los terrenos de juego, Mastantuono únicamente se ha puesto la camiseta blanca en dos ocasiones. En total, ha sumado 67 minutos entre noviembre y diciembre. Hasta en cinco ocasiones, el argentino se quedó sin jugar pese a formar parte de la convocatoria.

Los números favorecen a Mastantuono

La caída del Real Madrid en el mes de noviembre coincidió con la baja por lesión de Mastantuono. El conjunto merengue encadenó tres encuentros sin ganar -empates ante Elche y Rayo Vallecano y derrota en Liverpool- en ausencia del argentino. Los números hablan a su favor. Los de Xabi Alonso han ganado los 10 partidos en los que Mastantuono ha sido titular, mientras que suman tres empates y cuatro derrotas en los 13 encuentros en los que ha sido suplente o no ha participado.

El argentino quiere volver a dotar al equipo del equilibrio que le dio en sus primeros pasos, especialmente en la presión tras perdida, y que Xabi Alonso no dudó en alabar. 2026 se presenta como la oportunidad de Mastantuono de volver a convertirse en un hombre fuerte de la rotación del Real Madrid. La rueda no para… y el próximo verano ya espera su regreso un jugador que puede quitarle minutos: su compatriota Nico Paz.