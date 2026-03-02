El Real Madrid ha hecho público un parte médico de Kylian Mbappé en el que confirma que el delantero francés ha sido sometido a pruebas médicas por los servicios médicos frances bajo la supervisión de los galenos madridistas y sufre un esguince en la rodilla izquierda. Además, destaca que el tratamiento conservador que se está siguiendo es el idoneo.

Mbappé se perderá el duelo contra el Getafe, el Celta y tiene complicado estar en la ida de los octavos de final de la Champions que enfrenta a Real Madrid y Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu. El galo está siguiendo un tratamiento conservador en Valdebebas para terminar de recuperar la rodilla izquierda, cuyo ligamento posterior está afectado.

No obstante, hay que detallar que la opción de pasar por el quirófano está totalmente descartada, ya que ni es necesario ni, además, pondría en riesgo su temporada con el Real Madrid y el Mundial con Francia, algo que el delantero no está por la labor de que suceda. Con este tratamiento conservador, en el que los servicios médicos del Real Madrid estarán en contacto con galenos externos de la máxima confianza de Mbappé, tienen como objetivo recuperar una rodilla que no ha dejado de dar problemas al francés desde el pasado 7 de diciembre.

Esta dolencia le llevó a ser suplente y no jugó ni un solo minuto contra el Manchester City en la fase de liga de la Champions. Esa misma mañana fue examinado por el doctor Leyes, una eminencia en el tratamiento de lesiones de rodilla, para descartar una lesión mayor. A pesar de las molestias, jugó los siguientes partidos, pero en una sesión a puerta abierta en el estadio Alfredo Di Stéfano el 30 de diciembre volvió a resentirse. Sufrió un esguince que le obligó a perderse el partido de Liga contra el Betis y la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid. Jugó 15 minutos en la final contra el Barcelona, estuvo ausente en la Copa del Rey durante la debacle de Albacete y, desde entonces, había jugado todo hasta que tuvo que parar frente a la Real Sociedad. Después, volvió al césped hasta que tuvo que parar para terminar de sanar tras el duelo contra Osasuna.