El Real Madrid proclama a Florentino Pérez como presidente hasta 2030

Florentino Pérez ha formalizado su nuevo mandato en el Real Madrid. Tras ganar las elecciones el pasado domingo a Enrique Riquelme, la Junta Electoral entregó el acta de proclamación como presidente hasta 2030. Un cargo que empezó en el año 2000 y que seguirá cuatro años más para impulsar al club blanco de nuevo a la cima del deporte mundial.
Con un 65% del voto de los socios, Florentino Pérez venció de forma implacable y con fichajes cerrados como Mourinho, Konaté y Dumfries. Aunque el fichaje de Julián Álvarez fue denegado por el Atlético, el presidente encauza un verano con mucho trabajo por hacer para que el equipo reconduzca el rumbo. Asumirá su octavo mandato como presidente y con un palmarés intachable: 66 títulos, 37 de fútbol y 29 de baloncesto.
«Este es el Real Madrid que todos queremos. Aquí sigo y aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir estando orgullosos del Santiago Bernabéu, el mejor estadio del mundo. Conmigo como presidente, el Real Madrid es, ha sido y seguirá siendo de sus socios. Hoy contemplando con emoción cómo habéis ido a votar. Habéis demostrado al mundo lo que es el madridismo, lo que representa este sentimiento que une a millones de personas en el mundo. Reforzaremos nuestro trabajo para que sientan nuestra sensibilidad para escuchar sus problemas. Vamos a estar más cerca que nunca. Juntos nos queda mucha historia por hacer», explicó en su discurso tras ser reelegido Florentino Pérez.
La nueva era de Florentino Pérez en el Real Madrid
La proclamación de Florentino Pérez se produjo en un acto celebrado en la sala de juntas de la Ciudad Real Madrid, donde quedó oficialmente constituida la nueva Junta Directiva que dirigirá el club durante los próximos cuatro años. En el aspecto social, Florentino Pérez prometió la creación del campus de innovación tecnológica, del ‘Gran Club Social’ y del ‘Bernabéu Infinito’, una de sus ideas más ambiciosas y que, en una colaboración con Apple, permitirá a los aficionados acceder al estadio Santiago Bernabéu a través de unas gafas virtuales para seguir los partidos desde casa mediante cámaras de 360 grados.
Su propuesta más debatida será otra de las que abordará en los próximos cuatro años: poner en marcha un plan para dotar a los socios de la propiedad económica del Real Madrid mediante la creación de una sociedad mercantil vinculada al club valorada en torno a los 10.000 millones de euros, una cifra que surge de la tasación publicada por la revista Forbes.
El plan contempla vender un 5 % de esas sociedades a un inversor externo y distribuir el 95 % restante entre los cerca de 100.000 socios, que tendrían una participación económica individual. Pérez, durante la campaña, reconoció que esa era la acción que más «ilusión» le generaba para afrontar su nuevo mandato.