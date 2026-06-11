El Real Madrid proclama a Florentino Pérez como presidente hasta 2030

Florentino Pérez ha formalizado su nuevo mandato en el Real Madrid. Tras ganar las elecciones el pasado domingo a Enrique Riquelme, la Junta Electoral entregó el acta de proclamación como presidente hasta 2030. Un cargo que empezó en el año 2000 y que seguirá cuatro años más para impulsar al club blanco de nuevo a la cima del deporte mundial.

Con un 65% del voto de los socios, Florentino Pérez venció de forma implacable y con fichajes cerrados como Mourinho, Konaté y Dumfries. Aunque el fichaje de Julián Álvarez fue denegado por el Atlético, el presidente encauza un verano con mucho trabajo por hacer para que el equipo reconduzca el rumbo. Asumirá su octavo mandato como presidente y con un palmarés intachable: 66 títulos, 37 de fútbol y 29 de baloncesto.

«Este es el Real Madrid que todos queremos. Aquí sigo y aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir estando orgullosos del Santiago Bernabéu, el mejor estadio del mundo. Conmigo como presidente, el Real Madrid es, ha sido y seguirá siendo de sus socios. Hoy contemplando con emoción cómo habéis ido a votar. Habéis demostrado al mundo lo que es el madridismo, lo que representa este sentimiento que une a millones de personas en el mundo. Reforzaremos nuestro trabajo para que sientan nuestra sensibilidad para escuchar sus problemas. Vamos a estar más cerca que nunca. Juntos nos queda mucha historia por hacer», explicó en su discurso tras ser reelegido Florentino Pérez.

La nueva era de Florentino Pérez en el Real Madrid