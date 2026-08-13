Brahim pide su sitio

Brahim Díaz está pidiendo su sitio en el once del Real Madrid. Su gol de este miércoles contra el Deportivo que dio la victoria a los blancos en el Teresa Herrera es una muestra más de lo enchufado que se encuentra el hispano-marroquí desde hace meses. El cambio de entrenador le abrió la puerta a una nueva oportunidad y, desde su reciente vuelta a Valdebebas para iniciar la pretemporada, este se ha puesto manos a la obra para convencer a José Mourinho.

El portugués no se lo ha pensado con Brahim, quien ha sido titular tanto en Budapest contra el Ferencvaros como en Coruña frente al Dépor. Su respuesta ha estado a la altura, ya que en concreto en el segundo amistoso marcó el único gol del Real Madrid. En la jugada enseñó sus recursos que le definen como un gran futbolista, pues controló con el pecho a la perfección una asistencia inverosímil de Lunin con la mano desde el área hasta el centro del campo.

«Me ha visto bien. Me la dio y el control con el pecho me dio confianza para seguir y finalicé bien. Un gol bueno, pero gracias a Lunin», dijo Brahim tras el partido. Lejos de colgarse la medalla por el tanto, reconoció la espectacular maniobra del portero ucraniano. Él cumplió con su deber. Tras el control, se escapó en velocidad hacia el área y chutó con la pierna derecha para batir a Leo Román por su palo y desatascar así un encuentro duro.

«El partido es bueno. Sigue siendo preparatorio. Hay que seguir dándole caña, alimentando las piernas. Muy contento por el trabajo del equipo. A estar preparados para lo que viene, que va a ser un año muy bonito e increíble», garantizó Brahim en Real Madrid TV. Además, explicó lo que le pidió Mourinho pese a partir desde el extremo derecho: «Hay que preguntarle a él… En el partido de hoy quería que me metiera por dentro, que intentara ayudar a la creación y que fuese un centrocampista más».

Mou le ve en el medio

«Llegamos hace una semana, Vinicius, Bernardo (Silva), y me estoy sintiendo bien. Contento con el míster, el staff y todos los compañeros. Espera un año emocionante. Esto es el Real Madrid y queremos seguir haciendo historia», sentenció Brahim, que pese a la alta competencia en esa demarcación sigue haciendo méritos.

Después de su gran Mundial, en el que guio a Marruecos hacia cuartos de final, Brahim ha vuelto a tope, sabedor de que si se lo gana tendrá muchos más minutos que la pasada temporada. En su puesto acaba de llegar Yan Diomandé, el fichaje más caro de la historia del club, pero el atacante está dispuesto a ofrecerle a Mourinho su experiencia en el equipo blanco para ponérselo muy difícil a la hora de elaborar sus alineaciones.