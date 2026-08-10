Los dorsales de la nueva temporada del Real Madrid: descubre los números de Cucurella, Bernardo, Diomande…

El Real Madrid ha hecho oficial en la mañana de este lunes los dorsales de la nueva temporada 26/27 con José Mourinho como entrenador y hay varias novedades que los aficionados madridistas estaban esperando. Algunos de los jugadores del primer equipo han cambiado de número y los nuevos fichajes ya conocen su dorsal. Todos los futbolistas de la plantilla blanca ya aparecen en la web madridista con sus nuevos números.

Asencio cambia de dorsal y coge el número 2 de Dani Carvajal. También Dean Huijsen cambia y coge el 4 de David Alaba. Endrick, tras regresar de su cesión, coge el 9. Y Thiago Pitarch llevará el dorsal 27.

Los nuevos fichajes del Real Madrid para la nueva temporada también conocen sus nuevos dorsales. Konaté llevará el 16, Cucurella ha sorprendido con el 17 y el 24 que lleva en la Selección española será para Dumfries. Bernardo Silva llevará el 20 y Carlos Espí el 19. Por otro lado, Yan Diomande vestirá el número 25 en su espalda.

Conoce los nuevos dorsales del Real Madrid

Estos son los nuevos dorsales del Real Madrid para la temporada 26/27:

Porteros:

Courtois: 1

Lunin: 13

Defensas:

Asencio: 2

Militao: 3

Huijsen: 4

Trent: 12

Konaté: 16

Cucurella: 17

Carreras: 18

Rüdiger: 22

Mendy: 23

Dumfries: 24

Centrocampistas:

Bellingham: 5

Camavinga: 6

Valverde: 8

Tchouaméni: 14

Arda Güler: 15

Bernardo Silva: 20

Thiago Pitarch: 27

Delanteros:

Vinicius: 7

Endrick: 9

Mbappé: 10

Rodrygo: 11

Espí: 19

Brahim: 21

Diomande: 25