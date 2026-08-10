Mourinho aclara el rol de Bernardo Silva

Las primeras pruebas del Real Madrid esta pretemporada están sirviendo para comprobar varios de los ajustes que está realizando José Mourinho. El técnico tiene la obligación de volver a hacer al conjunto blanco un equipo campeón y, para ello, cuenta con jugadores de su máxima confianza. Uno de ellos es Bernardo Silva, petición expresa del entrenador y al que le tiene designado un rol. Se trata de uno de los futbolistas de corte ofensivo más polivalentes en la actualidad, pero no parece que en esta nueva aventura que vivirá en el Santiago Bernabéu vaya a ser usado como comodín, puesto que su función parece muy específica.

Mourinho cuenta con un ataque repleto de futbolistas y con mediapuntas de una calidad exquisita, como son Bellingham y Güler, que serán teóricamente los encargados de ocupar esa plaza en el equipo. Bernardo rindió a su mejor nivel como extremo diestro en el Manchester City, pero además de estar alejado ya de aquello, en este Real Madrid no tiene hueco en una parcela sobrepoblada. Diomande engrosa una lista en la que figuran Brahim, Rodrygo o, incluso, Valverde o uno de los laterales diestros –Trent o Dumfries–, en casos de emergencias.

Donde más necesitado de futbolistas está el Real Madrid es en el centro del campo. Los blancos arrastran un problema de fútbol que deberá solucionar Mourinho y ahí es donde entra la figura de Bernardo Silva. Quedó claro en su primer partido como madridista, contra el Ferencvaros. El nuevo futbolista del conjunto blanco entró en el descanso y jugó en el doble pivote, junto a Valverde, aunque acabó jugando unos metros por delante, en la creación.

«Intento dar lo que el equipo necesita en cada momento. A veces un poco más en la construcción, otras un poco más adelante en la presión o en el último tercio. Soy un jugador que intento ayudar en varios sitios diferentes y estaré ahí para ayudar al Real Madrid en todo lo que sea posible», declaraba el futbolista al término del choque.

Bernardo Silva, el centrocampista que quiere Mourinho

José Mourinho buscará que Bernardo Silva sea algo similar a lo que era Luka Modric en el conjunto madridista. Teóricamente, el luso no llega con el cartel de titular, pero sí que puede ser ese futbolista que desatasque los partidos gracias a su toque desde el centro del campo y su versatilidad con y sin balón. La lectura del juego del Madrid de Mourinho pasa por las botas de un futbolista que sabe marcar en todo momento los tiempos de la jugada y que, además, puede ejercer en cualquier posición de la medular.

El entrenador portugués parece haber encontrado en él al jugador que no podrán fichar en este mercado y que tanto parecía necesitar el Real Madrid. Después de la negativa de Rodri Hernández, que ha optado por el Barcelona en lugar de los madridistas, el club no va a acudir al mercado en busca de otro mediocentro. Ante esta situación, Mou ha tomado la determinación de hacer jugar en el centro del campo a su compatriota, que será quien ejerza ese rol.

Aunque deberá aplicarse durante las próximas semanas, puesto que el entrenador madridista no se mordió la lengua cuando valoró su partido. Mourinho afirmó que a Bernardo, mentalmente, «le viene bien no hacer nada en su tiempo libre», dejándole el primer recado de la pretemporada: «Ha vuelto en baja forma física, tiene que mejorar».