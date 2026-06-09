Bernardo Silva reacciona tras conocer el interés de Mourinho: «Estaré donde me quieran…»

Bernardo Silva es una de las gangas del mercado y el Real Madrid está atento a los movimientos del ex del City, que llegará al Mundial como agente libre. En los últimos días se ha informado de que el centrocampista gusta a José Mourinho y, tras conocer este interés, el futbolista ha aplazado su decisión hasta el próximo 19 de julio, cuando termine el campeonato del mundo que arranca este jueves 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

Bernardo Silva es uno de los futbolistas que está en el radar del Real Madrid para reforzar el centro del campo. Tras la victoria en las elecciones del pasado domingo, Florentino Pérez ya ha comenzado a planificar la nueva temporada y por ello el primer fichaje que se anunciará será el de José Mourinho, cuya oficialidad está prevista para este martes. Después del portugués llegarán Konaté y Dumfries.

Florentino Pérez sí que cumple con sus promesas y por ello el anuncio de estos dos futbolistas será inminente. Una vez reforzada la defensa (se trabaja en la llegada de otro central), durante estas semanas será el turno del centro del campo. En el club tienen claro que el equipo necesita a una centrocampista y en la lista de José Mourinho están muchos futbolistas que representan una buena opción de mercado para el Real Madrid.

Bernardo Silva gusta a Mourinho

En las últimas horas se ha publicado que a Mourinho le gusta Mateus Fernandes, del West Ham, y el diario AS publicó hace unos días que Bernardo Silva también es muy del gusto del entrenador. La opción del ex del City es interesante porque a sus 31 años llegaría como agente libre al Bernabéu. Esto quiere decir que no habría que pagar nada por uno de los medios más técnicos del mundo y que cumple con las necesidades organizativas del Real Madrid.

En un principio se especuló con su posible fichaje por el Barcelona e incluso por el Atlético de Madrid, pero el futbolista ha hablado tras conocerse el interés de José Mourinho. Después del último amistoso de Portugal, el centrocampista se pronunció sobre su futuro y dejó claro que quiere estar donde le quieran y que tomará la decisión después del Mundial.

🚨 ¡BERNARDO, ESTA ES TU CASA! 🤍 Si Bernardo Silva busca un club donde sentirse querido, la respuesta es clara: ¡al Rey de Europa con MOU! Magia, carácter ganador y un Bernabéu a tus pies. ¡Vente a hacer historia! 🔥🇵🇹👑 #RealMadrid #BernardoSilva pic.twitter.com/3Bm3WfuVtn — (fan) El culer (@el_culerRM) June 7, 2026

«Bueno, la verdad es que tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía. Y no voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión y si no estoy fichado en ese club. Entonces tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sientan que me quieren de verdad. Eso es muy importante. Y el día que tome mi decisión, la vas a saber», dijo Bernardo Silva sobre su futuro.