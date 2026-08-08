Real Madrid

Pretemporada 26/27

Ferencvaros – Real Madrid, en directo hoy: cómo van, goles, mejores jugadas y última hora del partido amistoso de pretemporada

Sigue en directo el segundo amistoso de pretemporada del Real Madrid

Real Madrid Ferencvaros directo
Once del Real Madrid ante el Ferencvaros. (Realmadrid.com)
20:55

Habla Espí tras su primer gol

«Es mágico marcar con esta camiseta. Me he sentido con más liberación, mis compañeros me están ayudando mucho. Es increíble jugar con estos futbolistas. A por más», señaló tras el partido.

 20:51

¡Final del partido en Budapest!

Terminó el partido en Hungría con victoria del Real Madrid, la primera de esta pretemporada. Los goles de Mario Rivas y Carlos Espí baten al Ferencvaros.

 20:44

Minuto 86

Otro cambio más del Madrid

Entra Diego Lacosta por Valverde

1-2

 20:41

Minuto 82

Otro cambio del Madrid

Entra Lamini Fati por Carreras en el lateral.

1-2

 20:37

Minuto 78

Disparo alto de Arda

Falta directa que ejecuta Arda y se marcha alta. El turco está siendo mejor, jugando ya más de 78 minutos.

1-2

 20:34

Minuto 75

Ha bajado el ritmo del partido

A pesar de los cambios, ha bajado el ritmo del partido en esta segunda mitad. El equipo húngaro quiere empatar.

1-2

 20:26

Minuto 67

Avisa el Ferencvaros

Disparo lejano que se marcha fuera por poco. El equipo local está plantando más cara en esta segunda mitad.

1-2

 20:23

Minuto 64

Otro cambio en el Real Madrid

Entra Cestero en el centro del campo y se marcha Endrick.

 20:15

Minuto 56

¡Gol del Ferencvaros!

Recorta distancias el Ferencvaros con un buen gol de Kenan Kodro con un remate al primer palo. No estuvo fino Rüdiger.

Ferencvaros 1-2 Real Madrid

 20:10

Los cambios de Mou en la segunda parte

Estos son los cambios de Mourinho en el descanso:

Entraron Vinicius, Espí, Bernardo, Huijsen, Rüdiger y Trent.

Se fueron Ciria, Endrick, Brahim, Mario, Joan y Dumfries.

Siguen Lunin, Carreras, Valverde, Camavinga y Arda.

 20:07

Minuto 48

¡GOOOOL DE CARLOS ESPÍ!

¡GOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID, LLEGA EL SEGUNDO!

Marca Carlos Espí su primer gol con la camiseta del Real Madrid tras rematar dentro del área un gran pase de Valverde.

0-2

 20:03

Minuto 45

Muchos cambios en el Real Madrid tras el descanso

Comienza la segunda parte con muchos cambios de Mourinho. Debuta Bernardo Silva, minutos para Vinicius, Huijsen, Rüdiger…

 

 19:48

Descanso en Budapest

Llegamos al tiempo de descanso en Budapest. Buena primera parte del Real Madrid, muy seria, en la que se marcha ganando 0-1 gracias al gran gol de cabeza de Mario Rivas.

 19:45

Cantera al poder en el gol del Real Madrid

Gol del Real Madrid fabricado por la cantera. El centro de Ciris y el gol de Mario Rivas para el 0-1. Los dos chavales están haciendo un gran trabajo.

0-1

 19:43

Minuto 41

¡GOOOOOOOL DEL REAL MADRID!

¡Goooooool del Real Madrid en Budapest, se adelantan los blancos antes del descanso!

¡Goooool del canterano Mario Rivas de cabeza! Gran remate después de un centro de Alexis Ciria desde la banda derecha.

Ferenvcaros 0-1 Real Madrid

 19:41

Minuto 40

¡Otra ocasión de Arda!

Remate de Arda Güler que despeja la defensa local.

0-0

 19:41

Minuto 39

¡Calientan Vinicius y Bernardo!

Ya calientan en la banda Vinicius y Bernardo Silva de cara a tener minutos en la segunda parte.

0-0

 19:38

Minuto 36

¡La ha tenido Endrick!

Gran ocasión de Endrick, que en un mano a mano se la para el portero. El pase filtrado de Brahim fue perfecto. De las mejores ocasiones para el Madrid.

0-0

 19:36

Minuto 35

Dominio blanco sin gol

El dominio del Real Madrid es total, pero se está encontrando un bloque bajo importante y no es capaz de hacerle daño.

0-0

 19:36

Minuto 34

Se duele Ciria

Entrada durísima la que ha recibido Ciria. Se duele el canterano.

0-0

 19:34

Minuto 33

Cara seria de Mourinho en el banquillo

Se muestra serio José Mourinho en el banquillo con este empate a cero.

0-0

 19:32

Minuto 31

Otra ocasión del Madrid

Centro lateral de Dumfries que despeja el portero del Ferencvaros.

0-0

 19:30

Minuto 29

No encuentra huecos el Real Madrid

Casi media hora de juego, y el Real Madrid no encuentra huecos para crear peligro ante un rival muy bien ordenado en defensa.

 

 19:28

Minuto 26

Taponan un disparo de Dumfries

Buena jugada entre Arda y Dumfries, y el disparo del holandés lo tapona la defensa local dentro del área.

Sigue el empate a cero.

 19:23

Minuto 21

Otro aviso del Ferencvaros

Balón al área y el remate se marcha alto. Era una buena ocasión para los locales.

 19:22

Minuto 20

Otra ocasión del Madrid

Disparo de Camavinga que tapona el portero local sin problemas tras tocar el balón en la defensa. Domina el Real Madrid.

0-0

 19:16

Minuto 15

¡Disparo alto de Ciria!

Buena jugada individual de Alexis Ciria con un remate alto desde la frontal. Vaya descaro del chaval.

0-0

 19:12

Minuto 11

¡Gran ocasión del Real Madrid!

Enorme jugada de Arda en el costado, centro perfecto al primer palo y el remate de Endrick se marcha alto. El turco está desatado.

0-0

 

 19:08

Minuto 7

¡Uyyy Arda!

Disparo de Arda Güler que se marcha rozando el poste. Buena ocasión del Real Madrid.

0-0

 19:07

Minuto 5

Pide penalti el Ferencvaros

Pidió penalti el equipo local tras una mano clara de Dumfries dentro del área.

0-0

 19:05

Minuto 4

Primer aviso del Ferencvaros

Disparo de Arzani que se marcha alto desde la frontal del área.

0-0

 19:04

Minuto 3

Busca Endrick el primer ataque

Ha empezado Endrick con mucha energía, con una presión alta al equipo rival.

0-0

¡Bienvenidos al directo del segundo amistoso de pretemporada del Real Madrid de José Mourinho en Budapest contra el Ferencvaros! En DIARIO MADRIDISTA os contaremos minuto a minuto todo lo que ocurra en Hungría con el equipo blanco. Un partido muy interesante para ver al nuevo Madrid en acción.

El Real Madrid sigue preparándose para una nueva temporada. Tras los dos primeros partidos de entrenamiento ante Leganés y Alcorcón, el equipo de José Mourinho disputó su primer amistoso la semana pasada en Austria contra la Fiorentina. Los goles de Endrick y Alexis Ciria adelantaron a los blancos, luego los italianos empataron.

Ahora, el equipo de José Mourinho se desplaza a Budapest para medirse al Ferencvaros en su estadio. Un partido muy interesante donde ya han entrado en la convocatoria jugadores importantes como Vinicius, tras su reciente renovación, Bernardo Silva, uno de los nuevos fichajes, y Brahim.

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