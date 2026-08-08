Real Madrid
Ferencvaros – Real Madrid, en directo hoy: cómo van, goles, mejores jugadas y última hora del partido amistoso de pretemporada
Sigue en directo el segundo amistoso de pretemporada del Real Madrid
¡Final del partido en Budapest!
Terminó el partido en Hungría con victoria del Real Madrid, la primera de esta pretemporada. Los goles de Mario Rivas y Carlos Espí baten al Ferencvaros.
Minuto 86
Otro cambio más del Madrid
Entra Diego Lacosta por Valverde
1-2
Minuto 82
Otro cambio del Madrid
Entra Lamini Fati por Carreras en el lateral.
1-2
Minuto 78
Disparo alto de Arda
Falta directa que ejecuta Arda y se marcha alta. El turco está siendo mejor, jugando ya más de 78 minutos.
1-2
Minuto 75
Ha bajado el ritmo del partido
A pesar de los cambios, ha bajado el ritmo del partido en esta segunda mitad. El equipo húngaro quiere empatar.
1-2
Minuto 67
Avisa el Ferencvaros
Disparo lejano que se marcha fuera por poco. El equipo local está plantando más cara en esta segunda mitad.
1-2
Minuto 64
Otro cambio en el Real Madrid
Entra Cestero en el centro del campo y se marcha Endrick.
Minuto 56
¡Gol del Ferencvaros!
Recorta distancias el Ferencvaros con un buen gol de Kenan Kodro con un remate al primer palo. No estuvo fino Rüdiger.
Ferencvaros 1-2 Real Madrid
Los cambios de Mou en la segunda parte
Estos son los cambios de Mourinho en el descanso:
Entraron Vinicius, Espí, Bernardo, Huijsen, Rüdiger y Trent.
Se fueron Ciria, Endrick, Brahim, Mario, Joan y Dumfries.
Siguen Lunin, Carreras, Valverde, Camavinga y Arda.
Minuto 48
¡GOOOOL DE CARLOS ESPÍ!
¡GOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID, LLEGA EL SEGUNDO!
Marca Carlos Espí su primer gol con la camiseta del Real Madrid tras rematar dentro del área un gran pase de Valverde.
0-2
Minuto 45
Muchos cambios en el Real Madrid tras el descanso
Comienza la segunda parte con muchos cambios de Mourinho. Debuta Bernardo Silva, minutos para Vinicius, Huijsen, Rüdiger…
Descanso en Budapest
Llegamos al tiempo de descanso en Budapest. Buena primera parte del Real Madrid, muy seria, en la que se marcha ganando 0-1 gracias al gran gol de cabeza de Mario Rivas.
Cantera al poder en el gol del Real Madrid
Gol del Real Madrid fabricado por la cantera. El centro de Ciris y el gol de Mario Rivas para el 0-1. Los dos chavales están haciendo un gran trabajo.
0-1
Minuto 41
¡GOOOOOOOL DEL REAL MADRID!
¡Goooooool del Real Madrid en Budapest, se adelantan los blancos antes del descanso!
¡Goooool del canterano Mario Rivas de cabeza! Gran remate después de un centro de Alexis Ciria desde la banda derecha.
Ferenvcaros 0-1 Real Madrid
Minuto 40
¡Otra ocasión de Arda!
Remate de Arda Güler que despeja la defensa local.
0-0
Minuto 39
¡Calientan Vinicius y Bernardo!
Ya calientan en la banda Vinicius y Bernardo Silva de cara a tener minutos en la segunda parte.
0-0
Minuto 36
¡La ha tenido Endrick!
Gran ocasión de Endrick, que en un mano a mano se la para el portero. El pase filtrado de Brahim fue perfecto. De las mejores ocasiones para el Madrid.
0-0
Minuto 35
Dominio blanco sin gol
El dominio del Real Madrid es total, pero se está encontrando un bloque bajo importante y no es capaz de hacerle daño.
0-0
Minuto 34
Se duele Ciria
Entrada durísima la que ha recibido Ciria. Se duele el canterano.
0-0
Minuto 33
Cara seria de Mourinho en el banquillo
Se muestra serio José Mourinho en el banquillo con este empate a cero.
0-0
Minuto 31
Otra ocasión del Madrid
Centro lateral de Dumfries que despeja el portero del Ferencvaros.
0-0
Minuto 29
No encuentra huecos el Real Madrid
Casi media hora de juego, y el Real Madrid no encuentra huecos para crear peligro ante un rival muy bien ordenado en defensa.
Minuto 26
Taponan un disparo de Dumfries
Buena jugada entre Arda y Dumfries, y el disparo del holandés lo tapona la defensa local dentro del área.
Sigue el empate a cero.
Minuto 21
Otro aviso del Ferencvaros
Balón al área y el remate se marcha alto. Era una buena ocasión para los locales.
Minuto 20
Otra ocasión del Madrid
Disparo de Camavinga que tapona el portero local sin problemas tras tocar el balón en la defensa. Domina el Real Madrid.
0-0
Minuto 15
¡Disparo alto de Ciria!
Buena jugada individual de Alexis Ciria con un remate alto desde la frontal. Vaya descaro del chaval.
0-0
Minuto 11
¡Gran ocasión del Real Madrid!
Enorme jugada de Arda en el costado, centro perfecto al primer palo y el remate de Endrick se marcha alto. El turco está desatado.
0-0
Minuto 7
¡Uyyy Arda!
Disparo de Arda Güler que se marcha rozando el poste. Buena ocasión del Real Madrid.
0-0
Minuto 5
Pide penalti el Ferencvaros
Pidió penalti el equipo local tras una mano clara de Dumfries dentro del área.
0-0
Minuto 4
Primer aviso del Ferencvaros
Disparo de Arzani que se marcha alto desde la frontal del área.
0-0
Minuto 3
Busca Endrick el primer ataque
Ha empezado Endrick con mucha energía, con una presión alta al equipo rival.
0-0
¡Bienvenidos al directo del segundo amistoso de pretemporada del Real Madrid de José Mourinho en Budapest contra el Ferencvaros! En DIARIO MADRIDISTA os contaremos minuto a minuto todo lo que ocurra en Hungría con el equipo blanco. Un partido muy interesante para ver al nuevo Madrid en acción.
El Real Madrid sigue preparándose para una nueva temporada. Tras los dos primeros partidos de entrenamiento ante Leganés y Alcorcón, el equipo de José Mourinho disputó su primer amistoso la semana pasada en Austria contra la Fiorentina. Los goles de Endrick y Alexis Ciria adelantaron a los blancos, luego los italianos empataron.
Ahora, el equipo de José Mourinho se desplaza a Budapest para medirse al Ferencvaros en su estadio. Un partido muy interesante donde ya han entrado en la convocatoria jugadores importantes como Vinicius, tras su reciente renovación, Bernardo Silva, uno de los nuevos fichajes, y Brahim.
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Habla Espí tras su primer gol
«Es mágico marcar con esta camiseta. Me he sentido con más liberación, mis compañeros me están ayudando mucho. Es increíble jugar con estos futbolistas. A por más», señaló tras el partido.