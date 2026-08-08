Ferencvaros – Real Madrid, en directo hoy: cómo van, goles, mejores jugadas y última hora del partido amistoso de pretemporada

¡Bienvenidos al directo del segundo amistoso de pretemporada del Real Madrid de José Mourinho en Budapest contra el Ferencvaros! En DIARIO MADRIDISTA os contaremos minuto a minuto todo lo que ocurra en Hungría con el equipo blanco. Un partido muy interesante para ver al nuevo Madrid en acción.

El Real Madrid sigue preparándose para una nueva temporada. Tras los dos primeros partidos de entrenamiento ante Leganés y Alcorcón, el equipo de José Mourinho disputó su primer amistoso la semana pasada en Austria contra la Fiorentina. Los goles de Endrick y Alexis Ciria adelantaron a los blancos, luego los italianos empataron.

Ahora, el equipo de José Mourinho se desplaza a Budapest para medirse al Ferencvaros en su estadio. Un partido muy interesante donde ya han entrado en la convocatoria jugadores importantes como Vinicius, tras su reciente renovación, Bernardo Silva, uno de los nuevos fichajes, y Brahim.