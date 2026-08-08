Alineación oficial del Real Madrid ante el Ferencvaros: Vinicius y Bernardo Silva tendrán que esperar

El Real Madrid está listo para jugar su segundo partido de pretemporada ante el Ferencváros. El amistoso comenzará este sábado 8 de agosto a las 18:00 horas (19:00 en las Islas Canarias). El club ha hecho público el once titular de José Mourinho para afrontar el choque en el Ferencváros Stadion de Budapest, con los recientes regresos como protagonistas, aunque Vinicius y Bernardo Silva empezarán desde el banquillo.

Las opciones son más numerosas que en el primer partido. El entrenador destacó la limitación de la plantilla durante el encuentro frente a la Fiorentina, donde tuvo que jugar con Denzel Dumfries de extremo derecho. En esta ocasión, el repertorio en ataque comienza a tomar forma, ya que Vinicius, Brahim Díaz y Bernardo Silva ya están de vuelta.

El abanico defensivo también ha crecido. Antonio Rüdiguer y Dean Huijsen han sido convocados tras perderse el partido ante los italianos. La pareja de centrales podrá empezar a coger ritmo de competición para lo que resta de temporada, pero hoy comenzarán desde el banquillo. Ibrahima Konaté aún no ha llegado a Valdebebas y Éder Militão se sigue recuperando de su lesión, por lo tanto, el alemán y el español son la dupla más sólida en la zaga.

Los aficionados están expectantes para ver el rendimiento de los nuevos fichajes, entre ellos el de Yan Diomande. Sin embargo, Mourinho no incluyó al marfileño en la lista de convocados. Esta decisión se debe a que el jugador aún no ha podido entrenar con el grupo y no había viajado con el RB Leipzig por enfermedad.

Así es la alineación del Real Madrid para enfrentarse al Ferencváros

Estos son los once elegidos de Mourinho para comenzar el partido de pretemporada en Hungría: Lunin, Dumfries, Mario Rivas, Joan Martínez, Álvaro Carreras, Fede Valverde, Arda Güler, Eduardo Camavinga, Alexis Ciria, Brahim Díaz y Vinicius Jr.

La pretemporada no termina con el partido de Hungría. El Real Madrid aún tiene que jugar el Trofeo Teresa Herrera ante el Deportivo A Coruña, que se disputará el miércoles 12 de agosto a las 21:00. El último amistoso antes de empezar la competición liguera será frente al Schalke 04, el domingo 16 de agosto a las 17:00.