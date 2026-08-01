Mourinho manda su primer recado: «Ha sido un Real Madrid de tres caras, no de dos»

José Mourinho compareció ante los medios oficiales del club madridista para analizar el primer amistoso del Real Madrid disputado en esta pretemporada con empate a dos ante la Fiorentina. El técnico luso hizo un análisis exhaustivo y dejó más de un titular.

Empezó contundente el entrenador del Real Madrid mandando un recado a la prensa: «He llegado al vestuario y lo primero que he hecho es mirar el teléfono y ver ‘un Madrid de dos caras’. No, de tres caras. Fresco, cansado y súper cansado».

«Jugamos muy bien en la primera cara, frescos. El 2-1 al descanso fue cortísimo. Un primer tiempo de gran calidad donde pudimos ganar 4-0 tranquilamente. Un segundo tiempo que pasó a ser más físico ante un equipo típico italiano. La segunda cara inicia ahí», prosiguió el entrenador del Real Madrid.

«Luego, con Moise Kean, al jugador por dentro ante dos niños de 18 años… que han hecho un partidazo, pero que físicamente no están todavía para jugar ante un bicho como este», señaló José Mourinho tras el empate ante la Fiorentina.

Así fue la tercera cara del Madrid para Mou: «La tercera cara fue súper cansado, donde el equipo ha sabido ser equipo y dominar el juego. Dumfries y Endrick entrenaron tres días y jugaron más de 70 minutos. Hicieron un esfuerzo fantástico, llegando hasta su límite. Me ha gustado todo, también le he dado las gracias a la Fiore».

Mourinho analiza el estreno del Real Madrid en pretemporada

«Es un Real Madrid con los jugadores que tenemos. El Real Madrid es el Real Madrid, también en un amistoso. Hay que buscar siempre la evolución y un resultado. Es nuestra historia. He tenido que meter a los hombres que tenía a disposición. También a Trent y Dumfries juntos en una dinámica que permitiese su juego», analizó el entrenador portugués.

Mourinho volvió a elogiar el trabajo de Joan Martínez y Mario Rivas: «Ayer hicimos un poco de trabajo de organización para que en el campo sepan qué hacer. Mario y Joan tienen un futuro fantástico. Hasta que el partido no ha entrado en el campo físico, me ha encantado su partido».

«De los siete disponibles que tenemos, dos han entrenado tres días. Y luego Carlos que está al despertar de un sueño todavía. Nos ha dado una ayuda y ha conocido un poco lo que es el Real Madrid. Me preocupa no tener a los otros con tres semanas de preparación. El lunes llegan Vini, Brahim y Bernardo. Los siguientes tendrán ya más minutos», añadió José Mourinho,

Tras ser preguntado sobre qué sintió tras volver a entrenar, su respuesta no dejará indiferente a nadie: «Todavía no he sentido nada. Faltan los buenos (entre risas)».