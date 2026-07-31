Bellingham aparece en Birmingham para apoyar a su ex equipo frente al Barcelona

Jude Bellingham ha aprovechado sus últimos días de vacaciones para apoyar al equipo donde creció. Además, el centrocampista también podrá analizar muy de cerca al FC Barcelona. El conjunto blaugrana está disputando su segundo partido de pretemporada frente al Birmingham, aunque todavía tienen muchas bajas. El británico ha aparecido en las gradas junto a su familia.

El jugador del Real Madrid todavía no se ha puesto a las órdenes de José Mourinho, ya que disputó las rondas finales del 2026, por lo que no ha tenido problemas para asistir al St Andrew’s Stadium. El equipo inglés buscará darle un susto a los de Hansi Flick con el público a su favor. Por el momento, ya se han puesto por delante, algo que ha celebrado el centrocampista.

Bellingham es muy querido en Birmingham, algo que no es casualidad. El futbolista se formó allí y consiguió convertirse en una de las piezas claves de aquella plantilla. Además, le dejó un buen dinero al club cuando fue traspasado al Borussia Dortmund por más de 30 millones de euros.

👀Jude Bellingham, espectador del partit ⚔️ Birmingham 0️⃣🆚0️⃣ Barça 📺 Segueix el partit per TV3 i la plataforma 3Cat

📲https://t.co/AYTBLqaBNJ pic.twitter.com/Mx4DjY9Mgh — Esport3 (@esport3) July 31, 2026

El centrocampista quiere despejar la mente antes de comenzar la pretemporada con el Real Madrid. Las expectativas sobre su rendimiento han vuelto a crecer tras una actuación muy destacada en el Mundial 2026, donde consiguió anotar siete goles y repartir una asistencia.

Mourinho exigirá su mejor versión

El entrenador ya ha visto de lo que el inglés es capaz, por lo que buscará su exprimir su mejor nivel. Por el momento, el portugués está centrado en el partido de pretemporada frente a la Fiorentina, que se disputará este sábado 1 de agosto a las 18:00 horas (una menos en las Islas Canarias).

Bellingham tendrá que demostrar que es el hombre adecuado para el puesto, ya que el centro del campo es una posición muy demandada en el Real Madrid. La llegada de Bernardo Silva y el posible fichaje de Rodri suponen un extra de competitividad que podría beneficiarle.