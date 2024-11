Así es Mina Bonino, la mujer de Fede Valverde: de dónde es, en qué trabaja, edad e hijos

Mina Bonino, la mujer de Fede Valverde, está dando mucho que hablar por un polémico mensaje tras la sustitución de su marido ante el Milan que luego acabó borrrando. «Tengo que cerrar esto porque me llevan presa», dijo la argentina en su perfil de X, antes Twitter, en clara referencia al cambio del centrocampista uruguayo en el descanso.

Pero la cosa no quedó ahí. Un usuario le explicaba el motivo del cambio y Mina Bonino expresó su enfado por el hecho de que consideren a Valverde un jugador de banda: «Hermano, donde mejor juega Fede es de pivote. ¿De qué me hablas? Jajaja cuando van a entender de una puta vez que Fede no es extremo». Con ese lenguaje malsonante, la influencer dejó bastante claro su punto de vista en una noche muy dura para el Real Madrid. Tras la avalancha de reacciones, acabó eliminando ambos mensajes y publicó este otro: «Yo no fui, me hackearon».

Hasta Ancelotti fue preguntado por las palabras de Mina Bonino, respondiendo a ellas en rueda de prensa. «De lo que opina la gente en las redes sociales… para mí es muy complicado. Le he quitado porque para mí no estaba a su 100%, ha tenido problemas en la espalda, parecía que había recuperado porque entrenó bien ayer pero parecía que no estaba a su mejor nivel físico, por eso lo he cambiado», comentaba el entrenador italiano.

De dónde es Mina Bonino: nacionalidad

Mina Bonino es la mujer de Fede Valverde desde hace varios años y la madre de sus dos hijos Juntos han formado una familia y viven en felices en Madrid, pero la periodista e influencer no ha tenido siempre tantas facilidades como ahora para llevar una vida de lujo. Mina es argentina y aficionada incondicional de River Plate, equipo al que precisamente fue a ver al Santiago Bernabéu, donde acabó conociendo a Valverde.

Cuál es el trabajo de Mina Bonino

Mina Bonino es periodista, aunque no ejerce como tal actualmente. La joven argentina estudió Periodismo en la Universidad de Buenos Aires, especializándose en el ámbito deportivo y en la televisión, llegando a ejercer como tal en la pequeña pantalla de Argentina, en el canal 13 y en TyC Sports. Sin embargo, tras conocer a Valverde aparcó su faceta profesional como comunicadora.

Cuántos años tiene: edad y altura

Mina Bonino nació 13 de octubre de 1993, es decir, cumplió recientemente 31 años. La argentina, que es cinco años mayor que Fede Valverde, mide 1,70 metros de altura y como otras muchas WAGs cuida mucho su físico. Tras dos embarazos y dos partos, la argentina presume de figura en sus redes, donde coloabora con firmar como Alo Yoga.

Cuántos hijos tienen Mina Bonino y Valverde

Mina Bonino tiene dos hijos con Fede Valverde. El mayor, Benicio, de cinco años, y Bautista, que llegó al mundo en junio del pasado añado 2023. Además, ambos se casaron después del nacimiento del primero de sus dos pequeños. «Nos casamos el año pasado. Por Benicio lo hice, más que nada. Me daba un poco igual», contaba en un documental reciente en el que también desveló cómo conoció a Valverde.

«Empezamos a hablar por redes sociales. Es verdad que yo lo había conocido en el 2018, cuando jugaron la Copa Libertadores Boca-River acá en Madrid. Ahí empezó todo, pero nada más que mirada y ya. Empezamos a hablar y, de un día para otro, me dijo: ‘¿venís a Madrid?’. Yo qué sé, sí, voy, dale, vamos. Y después me puse a pensar. Venía en el avión y dije: ‘Yo a este pibe no le conozco, ¿qué estoy haciendo? Entonces le dije: ‘puede ser que esto no funcione. Si no funciona, yo me voy por ahí, no te preocupes. Tengo muchos amigos en Madrid. Y lo mismo, si yo no te gusto o algo, dímelo, porque puede pasar’. Y cuando lo vi la primera vez fue mucho mejor la impresión de lo que creía».