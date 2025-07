Vinicius se queda en el Real Madrid.

Vinicius Júnior se ha quedado sin armas para echar un pulso al Real Madrid. Después de romper su palabra de renovar antes del verano, el brasileño decidió congelar el acuerdo para conseguir una prima de fichaje o de ampliación de contrato. Un camino que no encontró salida y que ha derivado en que su continuidad en el club blanco esté más cerca que lejos.

Desde hace varias semanas la relación entre ambas partes no atraviesa su mejor momento. En Valdebebas no gustó la decisión que tomó el carioca y el Real Madrid no se dejó amedrentar por la posibilidad de que viniese un club con una oferta mareante para aceptar su salida. De hecho, el tiempo le terminó por dar la razón a los de Chamartín y nadie llamó a la puerta.

Es por ello que el veredicto final es que Vinicius Júnior seguirá en el conjunto merengue, pero con la tarea pendiente de acordar el nuevo contrato sin que se incluya una cláusula extra por firmar. El delantero tiene contrato hasta 2027 y no quieren que se siga extendiendo durante los próximos meses, algo que contrasta con su paciencia, puesto que aún le quedan dos años.

Vinicius, obligado a despertar

Vinicius sigue disfrutando de sus últimos días de vacaciones antes de incorporarse a la pretemporada, donde tiene el trabajo de recuperar su mejor versión. En el Mundial de Clubes no dio el paso adelante que necesitaba el equipo y eso generó cierta intranquilidad sobre lo que podría estar rondando por su cabeza.

En el Real Madrid siguen teniendo confianza máxima y que su rol sigue siendo ser la estrella del equipo junto con Kylian Mbappé, pero que necesita adaptarse a las nuevas exigencias que ha establecido el nuevo proyecto de Xabi Alonso. De hecho, para cerrar filas, el jugador lanzó un guiño a que su deseo sigue siendo quedarse muchos años: «Mis sueños están lejos de terminar y quiero ganar más trofeos con mi club», confesó el extremo en una entrevista estos últimos días. La renovación apunta a ser una cocción más lenta de lo que se esperaba en el Bernabéu, pero los caminos apuntan a que se terminarán por encontrar.