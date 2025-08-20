El Real Madrid ‘salva’ a la Liga de Tebas: es el partido más visto de la primera jornada por goleada

Las audiencias de la primera jornada de Liga no auguran una buena temporada en este campo para la competición que dirige Javier Tebas. El número de espectadores que vieron el estreno liguero ha caído respecto a las últimas campañas. El denominador común con los datos de la primera jornada del pasado curso ha vuelto a ser un Real Madrid que ha mandado con creces en las audiencias. El partido de los blancos ante Osasuna fue el más visto, con 738.000 espectadores y un 8,4% de share.

Los datos del club merengue contrastan con el de los nueve partidos restantes. El Mallorca – Barcelona del sábado tuvo la segunda mayor audiencia con 453.000 personas. El estreno de los culés tuvo cerca de 300.000 espectadores menos que su duelo ante el Valencia de la primera jornada de Liga 2024/25. El Espanyol – Atlético de Madrid se sitúa en el tercer escalón del podio con 409.000 televidentes. El pico más bajo de la jornada que inició de la competición fueron los 41.000 espectadores del Alavés – Levante.

En cuanto a la cuota de pantalla, el Real Madrid – Osasuna también lidera con holgura. Un 8,4% de los espectadores que encendieron sus televisores a las 21:00 horas del martes, vieron el duelo entre madrileños y pamplonicas. No se dispone para los datos del encuentro que enfrentó a FC Barcelona y Mallorca, por lo que el estreno en Liga del Atlético de Madrid se sitúa como el segundo con un mayor share, con un 4,5%

El Real Madrid ya lideró la temporada pasada las audiencias en su primer partido de la competición doméstica. El empate de los blancos ante el Mallorca en Son Moix fue el más visto con 829.000 espectadores. El Valencia – Barcelona se quedó en 740.000, mientras que el duelo entre Las Palmas y Sevilla ocupó la tercera posición con más de medio millón de televidentes. Lo menos visto de la jornada superó con creces al Alavés – Levante de la temporada 2025/26. De nuevo los vitorianos, esta vez en Balaídos ante el Celta, tuvieron la audiencia más baja al sumar 151.000 espectadores; tres veces más que su debut del pasado fin de semana.

El Real Madrid visitará Oviedo en la Jornada 2

La segunda jornada del campeonato liguero arranca el viernes con la disputa del Real Betis – Alavés. El principal atractivo del fin de semana es el regreso del Real Madrid al Carlos Tartiere en partido oficial tras 20 años de ausencia del Real Oviedo en Primera División. Los ovetenses recibirán al equipo merengue el domingo a las 21:30 horas. El FC Barcelona, líder tras la primera jornada, visitará el estadio del Levante el sábado a las 21:30 horas.