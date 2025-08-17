Batacazo para el nuevo Atlético por los viejos vicios

Diferente guion, pero mismo desenlace. El cambio del Atlético, tras 170 millones de euros invertidos, se quedó en un lavado de imagen después de que el Espanyol remontara (2-1) en once minutos el gol de Julián Álvarez y dejara en anecdótico el gran primer tiempo de los rojiblancos. Los de Simeone tuvieron fluidez, clarividencia de ideas, control del partido y presencia en campo contrario, pero volvieron a incurrir en viejos vicios nocivos.

De nuevo un balón parado mal defendido, de nuevo una pájara y de nuevo un batacazo. Nadie siguió a Miguel Rubio en el segundo palo y nadie esperó el repentino remate de Pere Milla. Porque sí, al este nuevo Atlético también le suceden las mismas situaciones extrañas que al añejo Atlético cuando juega lejos del Metropolitano. Por muy bien que inicien las cosas, los rojiblancos no muestran la misma solidez lejos de su feudo.

Ni siquiera por muy bien que inicien las cosas. El primer tiempo fue una representación de las mejores ilusiones veraniegas. Con Baena moviéndose entre líneas y tejiendo las labores ofensivas, Cardoso actuando como el cinco que tanto ha buscado Simeone, Almada dando dirección al juego y Hancko expeditivo atrás e iniciando la salida de balón.

Noticia en ampliación…