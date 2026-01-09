El Gobierno evacúa de Barajas a los presos políticos para que no se les pregunte por Zapatero

Había mucha expectación por la llegada de los cinco presos españoles liberados en Venezuela al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo procedente de Bogotá (Colombia). Pero José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y Rocío San Miguel llegaron a la terminal 4 y no hicieron declaraciones.

Los cinco españoles fueron sacados por la pista y no salieron por la puerta por donde les esperaban los familiares y los distintos medios de comunicación que esperaban recoger las primeras declaraciones de los liberados.

El Gobierno español decidió evacuar del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a los presos políticos liberados para que no se les pregunte por el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

El presidente de la ONG Refugiados Sin Fronteras, Sergio Contreras, desveló en el aeropuerto de Barajas que los presos españoles liberados en Venezuela «tienen restricciones impuestas para hablar».

«No van a salir por la puerta por la que estamos todos esperando. De hecho, han dejado ya el aeropuerto. Ya no están aquí», desvelaba Contreras a los micrófonos de los medios de comunicación.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó poco antes la llegada de los presos españoles liberados en un mensaje una red social.

«Hoy es un día feliz. Ya están en España los 5 compatriotas liberados ayer en Venezuela. Han podido reencontrarse, por fin, con sus familias y amigos. Espero poder verles pronto y les deseo que recobren la normalidad de sus vidas con rapidez», escribió Albares.