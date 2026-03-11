El FBI revela que Irán planeó atacar California con drones para vengarse de EEUU

El FBI advirtió recientemente a los departamentos de policía de California de que Irán planeaba tomar represalias por los ataques estadounidenses, lanzando drones contra la Costa Oeste de EEUU.

«Recientemente obtuvimos información de que, a principios de febrero de 2026, Irán supuestamente pretendía llevar a cabo un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación no identificada frente a las costas de Estados Unidos, específicamente contra objetivos no especificados en California, en caso de que EEUU llevara a cabo ataques contra Irán», según la alerta del FBI distribuida a finales de febrero de la que ha informado en exclusiva la cadena ABC News sobre el supuesto ataque de Irán con drones.

«No tenemos información adicional sobre el momento, el método, el objetivo ni los autores de este presunto ataque», aseguraba el FBI en su alerta.

Finalmente, EEUU e Israel lanzaron las operaciones Furia épica y Rugido de léon el pasado 28 de febrero