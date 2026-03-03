Drones iraníes atacan el consulado estadounidense en Dubái en plena escalada bélica en Oriente Medio

Drones iraníes han atacado este martes el consulado de Dubai de Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos y varias embajadas de EEUU, entre ellas, la de Riad (Arabia Saudí) en dos ocasiones. El lunes otro dron atacó la embajada de Estados Unidos en Kuwait. Mientras, el conflicto en Oriente Medio que empezó el sábado con la operación conjunta de Estados Unidos e Israel se intensifica en su cuarto día.

Las embajadas y misiones diplomáticas estadounidenses en Oriente Medio han sido atacadas este martes con mayor frecuencia, como respuesta directa a la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán. Los ataques han incluido misiles y drones lanzados por Irán, aumentando la tensión regional y poniendo en riesgo a personal civil y diplomático.

Drones impactaton este martes el consulado estadounidense en Dubái, en el marco de una escalada de ataques iraníes contra instalaciones diplomáticas estadounidenses en Oriente Medio. La ofensiva se produce tras cuatro días de conflicto en la región, durante los cuales los ataques con misiles y drones iraníes han aumentado en respuesta a la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos en Irán.

Además del ataque en Dubái, la embajada estadounidense en Riad, Arabia Saudita, ha sido atacada con dos drones el mismo día, provocando el derrumbe parcial de su techo. Otro dron impactó la embajada estadounidense en Kuwait el lunes, causando daños menores.

El presidente Donald Trump ha declarado que el ejército iraní ha sido prácticamente neutralizado, incluyendo su armada y fuerza aérea. Trump ha destacado que Estados Unidos podría comenzar a escoltar petroleros por el estratégico Estrecho de Ormuz, una vía fluvial que Irán había amenazado con atacar a los buques que atraviesen la zona.

Israel ha atacado un edificio utilizado por los clérigos iraníes para la elección del líder supremo de Irán. En cambio, los medios oficiales iraníes han informado que el inmueble había sido evacuado antes del ataque. Según la Media Luna Roja, los ataques estadounidenses e israelíes han dejado hasta el momento más de 700 muertos en Irán, mientras que seis soldados estadounidenses han perdido la vida en operaciones relacionadas.

Respuesta de EEUU: evacuaciones

El Departamento de Estado de EEUU ha informado que está facilitando vuelos chárter y transporte aéreo militar para los ciudadanos estadounidenses que deseen abandonar Oriente Medio ante la escalada de ataques. Asimismo, ha ordenado a los empleados no esenciales en Irak y otras zonas del Golfo que evacuasen por motivos de seguridad, mientras emitía una advertencia general a la población estadounidense para evitar desplazamientos a países de la región.

El consulado de EEUU en Dubái, ubicado en un área con numerosa población iraní, ha servido históricamente como un centro diplomático estratégico con intereses en Irán, funcionando como una especie de embajada en la sombra en Teherán. Dubái alberga una comunidad iraní, vinculada durante décadas al comercio y la banca del emirato, e incluso mantiene instituciones sanitarias como el Hospital Iraní, construido en terrenos donados por antiguos gobernantes locales.

El martes, la representación estadounidense diplomática en Dhahran, Arabia Saudí —cerca de la sede de la petrolera Aramco—, advirtió al público de un riesgo inminente de ataques con misiles y drones, instando a mantenerse alejados del consulado. La alerta se difundió a través de redes sociales, donde se utilizó la abreviatura de vehículos aéreos no tripulados (UAV) para describir la amenaza.

En respuesta a la escalada, el ejército estadounidense y las fuerzas locales en la región han iniciado operaciones para contrarrestar la oleada de ataques con drones y misiles iraníes, mientras la situación sigue siendo extremadamente tensa para diplomáticos y ciudadanos estadounidenses en Oriente Medio.