El Gobierno de Pedro Sánchez ha despreciado este martes la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: «España cuenta con los recursos necesarios». Así responden desde La Moncloa después de que el líder de la administración norteamericana dijera que el Ejecutivo español «es un aliado terrible» y que iban «a cortar todos los tratos comerciales con España».

«Nuestro país cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados y diversificar cadenas de suministro», han transmitido fuentes del Gobierno para negar que la decisión del político republicano pueda dañar a la economía española.

Desde La Moncloa aseguran que nuestro país «es un miembro clave de la OTAN, que cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo».

El Ejecutivo español recuerda que si la administración de Trump quiere revisar los pactos con el Gobierno socialista deberá hacerlo «respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU».

En todo caso, fuentes gubernamentales señalan que «la voluntad del Gobierno de España es y será siempre trabajar por el libre comercio y la cooperación económica entre países, desde el respeto mutuo y el cumplimiento de la legalidad internacional». «Porque lo que la ciudadanía pide y merece es más prosperidad, no más problemas», concluyen desde La Moncloa.

Sánchez hablará este miércoles desde La Moncloa en una declaración institucional para analizar la escalada de tensión entre el mandatario norteamericano y el Gobierno de España.

Trump: «España es un aliado terrible»

Esta respuesta por parte de La Moncloa llega después de que, este martes, Trump hiciera una dura declaración desde la Casa Blanca contra el Gobierno de España. El presidente estadounidense aseveró sobre el Ejecutivo socialista: «Es un aliado terrible, vamos a cortar todos los tratos comerciales con España».

El mandatario norteamericano mantenía una reunión en el Despacho Oval con el canciller alemán, Friedrich Merz, cuando, tras las preguntas de los periodistas, aseguró que los miembros del Gobierno español «no son amistosos». «No tienen nada que necesitemos. Tienen gran gente, pero un mal liderazgo. Les he dicho que cortemos todo con ellos», advirtió Trump.

El presidente incluso dejó entrever su poder estratégico sobre las bases estadounidenses en territorio español: «Si quisiéramos, podríamos usar esas bases si nos diera la gana», señaló, subrayando la tensión diplomática que se abre entre ambos países.

Con estas declaraciones, Trump marca un punto de ruptura sin precedentes en las relaciones bilaterales, dejando en el aire el futuro de los acuerdos comerciales y estratégicos entre España y Estados Unidos. Además recordó que «es el único aliado de la OTAN que no acordó llegar al 5% y de hecho no pagan ni siquiera el 2%. Vamos a cortar todo el comercio».

En este sentido ha puesto en duda que España pueda vetar el uso de las instalaciones militares. «Podemos usarlas cuando queramos, podemos volar y usarlas nadie nos va a decir (lo contrario)», indicó.