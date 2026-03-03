Muere el periodista Fernando Ónega a los 78 años

El periodista Fernando Ónega, uno de los cronistas de la política española desde los años de la Transición, ha muerto este martes a los 78 años. El cronista tuvo una brillante carrera en la que pasó por medios radiofónicos como la cadena Ser y la cadena Cope y llegó a ser director de prensa de Presidencia del Gobierno en el Ejecutivo de Adolfo Suárez.

Ónega, nacido en Mosteiro (Lugo) el 15 de junio de 1947, trabajó en numerosos medios de comunicación con distintas responsabilidades, y actualmente era presidente del diario digital de las personas mayores 65ymas, que ha sido el medio que ha informado del fallecimiento. «España pierde a uno de sus grandes cronistas. Galicia, a un hijo orgulloso de su tierra. Y el periodismo, a uno de sus servidores más leales», ha expresado este diario en un comunicado.

Entre mayo de 1977 y junio de 1978, trabajó para el presidente Adolfo Suárez, como director de prensa de la Presidencia del Gobierno, puesto desde el que continuó redactando algunos de los discursos del jefe del Ejecutivo. Fue en esa etapa cuando escribió la frase «puedo prometer y prometo», que Suárez utilizó para pedir el voto en las elecciones de junio de 1977. La capilla ardiente se instalará en la Casa de Galicia en Madrid, entre las 10 a 21 horas de este miércoles, según las mismas fuentes.

Entre sus últimos actos públicos, moderó junto a Iñaki Gabilondo un debate el pasado mes de noviembre en el Congreso sobre el 50 aniversario de la reinstauración de la Monarquía, en presencia de los reyes. En junio, entrevistó al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el Palacio de Fuensalida para la revista 65ymás, que ha presidido hasta su fallecimiento.

Fernando Ónega se graduó por la Escuela Oficial de Periodismo (1970) y posteriormente inició la carrera de Ciencias Políticas, que no concluyó. Trabajó como columnista de política nacional en los diarios madrileños Pueblo y Arriba, al que regresó tras dejar su puesto en La Moncloa.

Dirigió espacios en TVE, como Siete días (1978-1979) o Revista de prensa, y colaboró como comentarista político en el programa Hora 25 de la cadena Ser, dirigido entonces por Iñaki Gabilondo, y al que sucedió en febrero de 1981, días antes del intento de golpe de Estado, como director de los Servicios Informativos de la cadena radiofónica.

En la Ser estuvo hasta 1985, año en que comenzó a trabajar en la cadena Cope como comentarista político y desde 1987, como director de los servicios informativos.

Fue director del diario Ya entre noviembre de 1985 y octubre de 1986.

El 12 de julio de 1991 fue nombrado consejero delegado de Divercisa, empresa titular de las participaciones de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en diversos medios de comunicación, como Tele 5, Onda Cero y Servimedia.

También fue autor de los libros Puedo prometer y prometo. Mis años con Adolfo Suárez (2013), en el que rememoró sus años junto al expresidente; Juan Carlos I. El hombre que pudo reinar (2014), en el que incluye la primera entrevista con el monarca tras su abdicación; Qué nos ha pasado, España. De la ilusión al desencanto (2017), en el que analiza el cambio social y político desde 1977.