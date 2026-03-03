Lo que dice Isa Pantoja de Cantora te va a dejar sin palabras : «Hay espíritus en la finca»

Las declaraciones de Isa Pantoja sobre la finca de Cantora han vuelto a situar a la familia en el centro de la noticia. La hija de Isabel Pantoja ha asegurado en TVE que en la emblemática propiedad gaditana «hay presencia de espíritus», una afirmación que, lejos de formular en tono inquietante, ha descrito como una sensación «positiva» vinculada a la memoria de su padre, el torero Paquirri.

Las palabras se produjeron durante su participación en el programa DecoMasters, espacio en el que los concursantes, además de afrontar retos vinculados a la decoración, comparten aspectos íntimos de su biografía ante las cámaras. En ese contexto, Isa Pantoja se refirió al lugar en el que creció y que, durante décadas, ha sido símbolo tanto del esplendor como de las profundas fracturas internas del clan.

Cantora, una finca icónica

Cantora no es una simple finca de cientos de hectáreas en Cádiz. Es, en muchos sentidos, una metáfora de la historia reciente de la familia Pantoja. Adquirida en 1983 por Paquirri como emblema de prosperidad y con la intención de consolidar un legado estable y rentable para los suyos, la propiedad se convirtió pronto en epicentro de celebraciones, encuentros sociales y vida familiar. Sin embargo, la trágica muerte del torero en 1984, apenas un año después de la compra, transformó para siempre el significado del lugar.

Desde entonces, la finca ha sido escenario de momentos felices, pero también de desencuentros, disputas patrimoniales y tensiones que han alimentado titulares durante décadas. La conocida herencia de Paquirri, objeto de controversia pública y privada, ha marcado buena parte de la narrativa mediática en torno a la familia.

Los espíritus de Cantora

Durante su participación en DecoMasters, Isa Pantoja ha recordado ese pasado con una mezcla de nostalgia y serenidad. «En Cantora hay presencias de espíritus, sobre todo de Paco, te da esa sensación. Pero es una sensación buena», afirmó.

Para Isa, la percepción de espíritus no tiene connotaciones oscuras, sino que se relaciona con una suerte de energía protectora. «Energías buenas», insistió, dejando claro que su vivencia es íntima y emocional, más que literal o inquietante. Eso sí, todo el mundo sabe que Chabelita lleva mucho tiempo sin ir a la finca y no tiene ninguna intención de hacerlo.

Cantora está en el mercado, después de que a comienzos de este año saliera al mercado para hacer frente a una deuda acumulada de 2.2 millones de euros contraída por Isabel Pantoja con Hacienda y diversas entidades bancarias. El precio de salida se fijó en un millón de euros, una cifra sensiblemente inferior al valor estimado de mercado, lo que para muchos observadores evidencia la compleja situación financiera de la tonadillera.

La decadencia económica contrasta con el simbolismo de un enclave que durante años representó éxito y estabilidad. Esa dualidad atraviesa también el relato de Isa Pantoja sobre su infancia. En Cantora vivió momentos felices, pero también episodios que ha calificado de dolorosos. En distintas intervenciones públicas ha aludido a humillaciones y situaciones que dejaron huella en su desarrollo personal, aunque sin entrar en detalles exhaustivos en esta ocasión.

Su relación relación con los Rivera

El paso de Chabelita por DecoMasters ha permitido arrojar luz sobre su relación con otros miembros de la saga, en particular con Francisco Rivera y Cayetano Rivera, hijos de Paquirri y, por tanto, hermanos de su hermano Kiko Rivera por parte de padre.

«Cayetano y Fran son hermanastros de mi hermano Kiko, no míos», puntualizó Isa Pantoja ante las cámaras, subrayando la complejidad de los vínculos familiares. En cuanto al trato personal, fue igualmente clara: «Yo con el que más trato he tenido ha sido con Fran porque a Cayetano sólo lo he visto dos veces en mi vida, y a Fran seis». La escasez de encuentros ilustra una relación distante que, según sus palabras, nunca llegó a consolidarse, ni en el pasado ni ahora.

Estas declaraciones aportan un matiz adicional a la ya intrincada historia de una familia acostumbrada a dirimir sus diferencias en el espacio público. Cantora, en ese sentido, aparece como escenario físico y simbólico de esa trayectoria compartida: un lugar donde conviven recuerdos, conflictos no resueltos y, ahora, una posible despedida definitiva si prospera la venta.

La mención a «espíritus» puede interpretarse como una forma de expresar la persistencia de la memoria. En el recuerdo de Isa Pantoja, la figura de Paquirri sigue presente en la finca que él mismo eligió como hogar. Más allá de la literalidad de sus palabras, el mensaje parece apuntar a la imposibilidad de separar el espacio de la historia que lo habita.

En plena exposición y con Cantora en el mercado, las palabras de Isa Pantoja vuelven a colocar a la familia bajo el foco. Entre deudas, subastas y viejas heridas, la finca gaditana continúa siendo mucho más que una propiedad inmobiliaria: es el epicentro emocional de una saga cuya historia, entre luces y sombras, sigue despertando interés.