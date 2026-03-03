Begoña Gómez promocionaba su cátedra entre empresarios en Dominicana como «esposa del presidente Sánchez»

En junio de 2022, Begoña Gómez viajó a Punta Cana (República Dominicana) para participar en el V Congreso CEAPI, un foro internacional de prestigio con la asistencia de altos cargos y empresarios iberoamericanos. Gómez acudió en su condición de «directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense» y tuvo protagonismo en varios actos. Sin embargo en el encuentro -de indudable visibilidad para su cátedra- fue además presentada como «la esposa del presidente Sánchez». Una referencia que no pareció incomodar a Gómez, como revela el vídeo que publica OKDIARIO.

La alusión a la mujer del presidente del Gobierno se produjo durante la cena-homenaje a Jaime Gilinski, presidente de Grupo Gilinski, uno de los conglomerados empresariales más influyentes de Colombia. El encuentro contó con la participación, entre otros, del ministro de Industria y Comercio de República Dominicana, Ito Bisonó, además de destacados empresarios de la región. Begoña Gómez fue invitada a subir al escenario como «esposa del presidente Sánchez» para participar en la foto de familia junto a la primera dama de Ecuador, María de Lourdes Alcívar, y el galardonado, confirmando así su protagonismo en el congreso.

Promoción de la cátedra

La mujer de Pedro Sánchez aprovechó sus intervenciones en esta cita internacional para promocionar la cátedra que por entonces dirigía en la Complutense y que fue cancelada tras el estallido de la investigación judicial.

Gómez, ahora imputada por cinco delitos -tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación- fue una de las participantes en la mesa El papel de las empresas para desarrollar los países en su territorio, junto a Jordi Hereu, ahora ministro de Industria y por aquel entonces presidente de Hispasat.

«Desde la cátedra y desde la propia disciplina que tenemos en la Complutense lo que hacemos con las empresas es analizar cuál es su propósito y diseñarlo, cuánto aportan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible», explicó.

Entre otros cargos destacados, el congreso contó con la participación de Luis Abinader, presidente de la República Dominicana; el secretario general de la Secretaría General Iberoamericana, Andrés Allamand; la directora de negocios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Invest, Gema Sacristán; y la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, que participó de forma telemática.

Un congreso de referencia

El congreso CEAPI -que se celebra anualmente en España y América Latina- se ha convertido en uno de los mayores eventos internacionales que reúne a los presidentes de compañías líderes y familias empresarias.

La cita de 2022 en Punta Cana se convocó con el título Innovación y oportunidades en tiempos de incertidumbre, para debatir sobre «la importancia de la innovación, la digitalización y la tecnología para impulsar el desarrollo económico de Iberoamérica y las oportunidades que generan los nuevos modelos de negocio». CEAPI- siglas del Consejo Empresarial Alianza por Iberomérica- es una plataforma empresarial de prestigio formada por 360 presidentes de las mayores empresas de América Latina, con la que Begoña Gómez mantuvo una puntual colaboración profesional.

Esta colaboración tuvo una indudable trascendencia en la proyección internacional de la esposa de Sánchez.

Como reveló OKDIARIO la semana pasada, unos meses antes de este congreso, en marzo, Gómez participó en una «reunión de trabajo» con el secretario de Reto Demográfico del Gobierno de España, en el marco de CEAPI. Según confirmaron a este periódico fuentes de toda solvencia, se trató de «un evento muy reducido» para «reunir y perfilar ideas sobre un tema de interés» como es el «reto demográfico en Latinoamérica y su impacto en las empresas».

Un año antes, la mujer de Sánchez participó en el congreso que se celebró en Madrid y que fue inaugurado por el propio presidente socialista.

La cátedra figuraba en el cartel como una de las principales colaboradoras: «El CEAPI ha organizado este evento con el apoyo de BID Invest, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), y la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid», se leía en la documentación promocional. La cita contó además con la colaboración de empresas públicas como Red Eléctrica y el Grupo Correos.

Begoña Gómez ha mostrado un especial interés en extender su actividad profesional por América Latina. Ha participado además en cursos de formación para rectores de las universidades latinoamericanas y también difundió en la región su máster en captación de fondos.