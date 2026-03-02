EEUU vació de aviones cisterna las bases de Rota y Morón mientras Irán preparaba sus primeros ataques a Europa

España ha comunicado oficialmente este lunes su rechazo a prestar apoyo militar a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán a través de las bases militares de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz), alegando que la operación estadounidense no tiene cabida en el convenio que rige la cooperación entre los dos países. Ha sido la confirmación después de que esta negativa ya hubiera provocado que a última hora del domingo el Ejército estadounidense comenzase a retirar los aviones cisterna que tenía desplegados en las bases españolas.

El Gobierno español de Pedro Sánchez se posicionó públicamente en contra de la operación militar liderada por Estados Unidos e Israel contra la dictadura teocrática iraní, y la primera aplicación práctica de esta negativa ha sido negar el uso de estas bases al aliado norteamericano, a diferencia del apoyo que sí han brindado Reino unido, Alemania o Francia.

El Reino Unido sí permitió a Estados Unidos utilizar sus bases y, poco después de que el primer ministro, Keir Starmer, lo hiciera público, Irán lanzó su primer ataque contra instalaciones europeas. En concreto, el Ejército persa lanzó una ofensiva contra una instalación militar de la RAF británica en Akrotiri, en la isla de Chipre.

Estados Unidos no necesita la autorización concreta del Gobierno español para tener fuerzas en España, sino que tiene ese derecho en base a un convenio bilateral, de 1988, que permite el uso de las instalaciones.

El Convenio de Cooperación para la Defensa exige la autorización de España para que Estados Unidos pueda usar las bases de Morón y Rota en operaciones que exceden el acuerdo suscrito entre Washington y Madrid, como es el caso. Sucede también en misiones de tránsito y reabastecimiento de aeronaves: los vuelos deben encajar en los fines del Convenio y contar con la autorización española correspondiente.

Estados Unidos ha retirado al menos 15 aviones cisterna desplegados en Morón y Rota, confirmó después de ministra española de Defensa, Margarita Robles, que justificó que «han salido porque no iban a realizar ninguna actuación». «El Ejército de Estados Unidos decide lo que hace con los aviones cisterna, que ni han realizado ni van a realizar ninguna actuación de mantenimiento o apoyo, y probablemente por eso hayan tomado la decisión de irse a otras bases», añadió.