Cómo la Inteligencia israelí posibilitó lanzar un ataque exprés para acabar con el ayatolá Jamenei

El líder supremo, el ayatalá Alí Jamenei, desarapeció en 60 segundos el pasado sábado 28 de febrero en la Operación Génesis dentro la Operación León Rugiente de Israel coordinada con la Operación Furia Épica de Estados Unidos: el objetivo derrocar la tiranía del régimen de los ayatolás. ¿Cómo ha sido el plan para eliminar al líder sumpremo de Irán? Sólo se explica con años de seguimiento, reclutamiento de disidentes iraníes por parte del Mossad, utilización de cámaras de tráfico pirateadas, análisis de redes de comunicación infiltradas y algoritmos que predecían movimientos. En total, Israel ha estado años pirateando las cámaras de tráfico de Teherán y vigilando a sus guardaespaldas antes de poder eliminaral líder supremo de Irán. Así la Inteligencia israelí lanzó un ataque exprés en una operación de 60 segundos para acabar con el ayatolá Jamenei.

Vigilancia a los guardias de Jamenei

Los israelíes siempre han observado a los guardaespaldas y conductores, entrenados y leales, de altos funcionarios iraníes a su llegada a la calle Pasteur en Teherán. Allí, el ayatolá Ali Jamenei fue elimnado en un ataque aéreo israelí el sábado 28 de febrero.

Cámaras de tráfico pirateadas

¿Cómo? Casi todas las cámaras de tráfico de Teherán habían sido pirateadas durante años, con sus imágenes cifradas y transmitidas a servidores en Tel Aviv y el sur de Israel. Una cámara en concreto tenía un ángulo que resultó particularmente útil: les permitía determinar dónde aparcaban sus coches y observar el funcionamiento de una zona común del recinto.

Los algoritmos complejos agregaron detalles a los expedientes de los miembros de los guardias de seguridad, que incluían sus direcciones, horas de trabajo, rutas que tomaban para ir a trabajar y, lo más importante, a quiénes se les asignaba proteger y transportar. Entonces, se creó un patrón, que sirvió de plan maestro para estudiar los movimientos de Jamenei durante años.

Ayuda de la CIA

Una vez que estaba diseñado este plan maestro, se concultó con la CIA: los agentes de Estados Unidos determinaron con exactitud a qué hora Jamenei iba a llegar a sus oficinas la mañana del sábado 28 de febrero y con quién se reuniría.

Neutralizar los teléfonos de los guardias

Después una docena de torres de telefonía móvil cerca de la calle Pasteur, bloquearon los teléfonos de los guardias: todos estaban ocupados. No podían recibir ni hacer llamadas, e impidieron que el equipo de protección de Jamenei recibiera posibles advertencias.

La clave fue una laboriosa recopilación de datos, posible gracias a la sofisticada Unidad 8200 de inteligencia de señales de Israel, los agentes recultado por el Mossad y los datos procesados ​​por la inteligencia militar en informes diarios.

La superioridad de inteligencia del país quedó demostrada en la guerra de 12 días del pasado junio en 2025, cuando más de una docena de científicos nucleares y altos mandos militares iraníes fueron elimnados en cuestión de minutos.

Esta operación tuvo éxito debido a la inutilización de las defensas aéreas de Irán mediante una combinación de ciberataques, drones de bajo alcance y municiones precisas disparadas desde fuera de Irán, que destruyeron los radares de los lanzamisiles de fabricación rusa.

¿Cómo alcanzar una mesa a 1.000 km?

Los pilotos israelíes han utilizado un tipo específico de misil llamado Sparrow. Es capaz de alcanzar un objetivo tan pequeño como una mesa de comedor a más de 1.000 kilómetros de distancia, lejos de Irán y del alcance de cualquiera de sus sistemas de defensa aérea.

Doctrina israelí: dos oficiales por separado

La doctrina militar israelí exige que dos oficiales superiores, trabajando independientemente uno del otro. Ambos confirman por separado con alta certeza que un objetivo se encuentra en el lugar que será atacado y quién lo acompaña.

La inteligencia israelí contaba con información de inteligencia de cámaras de tráfico pirateadas y las redes de telefonía móvil infiltradas. Por eso, supieron que tenían que atacar el sábado 28 de febrero a las 8:10 horas en Israel (7:10 horas en España). Sabían a qué hora iba a ser la reunión de Jamenei con altos funcionarios dirigiéndose al lugar. La CIA tenía la confirmación de un agente doble que habían reclutado.

Con todo esto, los aviones israelíes, que habían estado volando durante horas para llegar a tiempo al lugar indicado, dispararon hasta 30 municiones de precisión. Atacar de día les dio una ventaja: la sorpresa. Nadie lo esperaba.