El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, ha lanzado este lunes una crítica contra Pedro Sánchez, cuestionando su postura frente a la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás en Irán. La polémica surgió tras un mensaje publicado por la Embajada de Irán en España, en el que la legación iraní agradecía a Sánchez por negar la autorización para que Washington utilizara las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) en el marco de la operación. En su mensaje, Sa’ar ha destacado en español: «Primero Hamás le agradece a Sánchez. Después los hutíes le agradecieron a Sánchez. Ahora Irán le agradece. ¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?». La polémica ha provocado además la crítica contra Sánchez del senador republicano de Carolina del Sur Lindsey Graham.

El diplomático israelí ha dejado claro que, a su juicio, los agradecimientos de actores hostiles a Israel —desde los terroristas de Hamás, pasando por los hutíes de Yemen, hasta Irán— representan un señalamiento directo sobre la postura española en la región. Según Sa’ar, al limitar el apoyo militar estadounidense, España estaría, de facto, alineándose con grupos y regímenes considerados adversarios de Israel, poniendo en cuestión si su política exterior corresponde a «estar en el lado correcto de la historia».

Por su parte, Pedro Sánchez ha intensificado en los últimos meses su confrontación con Estados Unidos. Aprovechando la gala de inauguración del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, el presidente español lanzó el domingo duras críticas contra Washington y sus operaciones en Oriente Medio. En su discurso, Sánchez denunció la operación de EEUU en Irán, Venezuela y Gaza, acusando a la potencia estadounidense de actuar de manera «peligrosa, injustificada y fuera de la legalidad internacional», en lo que supone un cuestionamiento directo, aunque velado, al presidente Donald Trump.

Estas declaraciones han coincidido con la salida de 11 aviones militaresPedr cisterna estadounidenses desde las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) hacia otras instalaciones europeas utilizadas por Washington. Este movimiento subraya la tensión entre la política española y la estrategia militar estadounidense. La postura de España se aleja también del comunicado conjunto del domingo de Francia, Alemania y Reino Unido. En el comunicado, reiteraron su apoyo a la operación de EE UU e Israel contra el régimen de los ayatolás.

¿Por qué es importante Rota?

La Base Naval de Rota, situada en Cádiz, ha vuelto a situarse en el centro de atención internacional tras la escalada de tensión en Oriente Próximo provocada por la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás de Irán. Con más de siete décadas de historia, esta instalación ha sido tradicionalmente un pilar estratégico para las operaciones estadounidenses, desde la Primera Guerra del Golfo hasta las intervenciones recientes en Siria y los episodios de conflicto con Irán. La Marina de Estados Unidos la considera un excelente apoyo logístico operativo, lo que subraya su relevancia estratégica en la región mediterránea y en el flanco sur de Europa.

Estados Unidos ha confirmado la participación de destructores de misiles guiados durante las primeras 24 horas del ataque contra el régimen de Teherán, entre ellos dos unidades estacionadas en Rota como parte del denominado escudo antimisiles estadounidense: el USS Bulkeley y el USS Roosevelt. A pesar de estos movimientos, el Gobierno español ha negado de manera rotunda que sus bases estén siendo utilizadas de forma directa en los ataques.

Pedro Sánchez ha buscado así el enfrentamiento con Estados Unidos e Israel de nuevo. Sánchez ha utilizado a Washington y Jerusalén para elevar su perfil internacional, recibiendo en diferentes ocasiones aplausos de los terroristas de Hamás.