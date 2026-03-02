Real Madrid – Getafe, en directo hoy: en qué canal ver online, resultado y última hora en vivo del partido de la Liga

El Real Madrid y el Getafe se ven las caras en el Santiago Bernabéu en este partidazo que es de la jornada 26 y en el que ambos pelearán por conseguir los tres puntos. Los de Chamartín necesitan ganar para acercarse de nuevo al Barcelona, que es el líder de la Liga, mientras que los de José Bordalás están tratando de conseguir la permanencia lo antes posible. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este derbi madrileño Real Madrid – Getafe.

Real Madrid – Getafe, en directo

Así está la clasificación de la Liga

Ahora mismo el Barcelona es el líder de la Liga después de la victoria que consiguió el pasado sábado frente al Villarreal. Los azulgranas tienen 64 puntos en su casillero y el Real Madrid tiene en esta jornada 26 del campeonato 60, por lo que es muy importante para los de Álvaro Arbeloa ganar este derbi contra el Getafe para dormir a una unidad de los culés. Ya lejos de ellos se encuentran el Atlético y el Villarreal, tercero y cuarto respectivamente empatados a 51 puntos. El Getafe, por su parte, está por debajo de la mitad de la tabla y quiere alejarse de los puestos de descenso.

Sin Kylian Mbappé

Una vez más, la baja más importante del Real Madrid, será la de Kylian Mbappé, que sigue con esa recuperación de rodilla. En el cuadro blanco son cautos con su situación, ya que no quieren forzar y perderlo en el tramo más importante de la temporada y es por ello que Álvaro Arbeloa se esfuerza en repetir que no hay plazos para su vuelta y que lo hará cuando esté en plenas condiciones para poder pelear y ayudar al equipo a conseguir los objetivos del curso, ya que hay que recordar que están metidos en la lucha por el título de la Liga y también por la Champions League, donde se medirán al Manchester City en los octavos de final.

Derbi en el Santiago Bernabéu

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Getafe que corresponde a la jornada 26 de la Liga. Este derbi de la capital de España se disputará en el Santiago Bernabéu y promete ser apasionante porque ambos equipos necesitan los tres puntos. Además, hay que tener en cuenta el horario de este choque, ya que los de Álvaro Arbeloa no están muy acostumbrados a jugar un lunes, aunque eso no debería ser problema para que hagan valer su condición de favoritos y lograr el triunfo.