Real Madrid – Getafe, en directo hoy: en qué canal ver online, resultado y última hora en vivo del partido de la Liga

El Real Madrid necesita los tres puntos para seguir acercándose al Barcelona en el liderato de la clasificación de la Liga
Min 11
¡Trent!
Centro del Getafe al segundo palo. Llegó Diego Rico para rematar y el cuero iba a portería, pero Trent metió el pie y Courtois despejó posteriormente a córner. En el saque de esquina acabó en falta sobre Arda Güler dentro del área madridista.
Min 8
Amarilla
Cartulina amarilla para Kiko Femenía, que hasta le quitó la bota a Álvaro Carreras. Ya lleva bastantes faltas el Getafe.
Min 7
Despeja el Getafe
Falta que Trent metió al área del Getafe, pero Rüdiger no se la esperaba y acabó repeliendo el peligro la zaga azulona.
Min 5
Enfado de Vinicius
Reclamaba una tarjeta amarilla Vinicius para Juan Iglesias, pero el colegiado le dijo al brasileño que dejara de protestar.
Min 2
Primera del Real Madrid
Pérdida del Getafe en el centro del campo y el Real Madrid monta un contragolpe bastante rápido que intentó finalizar Vinicius, pero el disparo del brasileño se marchó fuera.
¡Comienza el Real Madrid – Getafe!
Rueda el balón ya en Chamartín. ¡Sacó de centro el Getafe!
Minuto de silencio
Se ha guardado un minuto de silencio por Santiago Aguado, ex directivo del Real Madrid.
¡5 minutos!
Ya no queda nada para que arranque este derbi de la jornada 26 de la Liga. Los jugadores del Real Madrid y del Getafe saltarán en breves momentos al césped del Santiago Bernabéu.
La previa
Aprovechamos que falta poco para que ruede el balón en el Santiago Bernabéu para dejarte la mejor previa del Real Madrid – Getafe.
Un fichaje para el Real Madrid
La leyenda alemana Matthäus ha aconsejado a este futbolista que fiche por el Real Madrid la próxima temporada.
Brahim Díaz
Uno de los futbolistas que no está gozando de mucho protagonismo desde la llegada de Álvaro Arbeloa es Brahim Díaz.
A qué hora es el Real Madrid – Getafe
Ya va quedando menos para que empiece este Real Madrid – Getafe que está programado en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
Thiago Pitarch
El joven centrocampista del filial se ha ganado la confianza de Álvaro Arbeloa y hoy es titular contra el Getafe, por lo que tiene una oportunidad de oro para seguir haciendo méritos para demostrar que tiene el nivel para quedarse en la primera plantilla. Es la hora de Thiago Pitarch.
Alineación del Getafe
También se ha conocido ya el once de José Bordalás para intentar asaltar el Santiago Bernabéu y alejarse de los puestos de descenso. Esta es la alineación oficial del Getafe contra el Real Madrid hoy: David Soria; Juan Iglesias, Domingos Duarte, Romero, Boselli, Diego Rico; Kiko Femenía, Luis Milla, Arambarri, Satriano; Luis Vázquez
Rodrygo Goes
El extremo brasileño ya ha vuelto a la convocatoria tras superar las molestias musculares y ya ha cumplido sus partidos de sanción en la Champions League, por lo que Rodrygo regresa para el Manchester City.
Convocatoria del Real Madrid
Camavinga y Raúl Asencio han sido los últimos en sumarse a la lista de bajas de Álvaro Arbeloa, que está teniendo bastantes problemas con las lesiones. Esta es la convocatoria del Real Madrid contra el Getafe.
Dónde ver por TV el partido del Real Madrid hoy
Este Real Madrid – Getafe de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Dazn. En DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos gratis y en vivo online la narración del minuto a minuto de este derbi de la jornada 26 que se juega en el Santiago Bernabéu.
Kylian Mbappé
El Real Madrid ha comunicado públicamente que Kylian Mbappé sufre un esguince de la rodilla. En el club blanco van a tener paciencia con el de Bondy, ya que no quieren forzar un regreso precipitado para evitar recaídas.
Alineación del Real Madrid
Ya se ha confirmado el once con el que Álvaro Arbeloa espera llevarse este derbi. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra el Getafe: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Valverde; Güler, Vinicius, Gonzalo.
Todo preparado
Está todo listo en el Santiago Bernabéu para que comience este partidazo de la jornada 26 de la Liga. En breves momentos conoceremos las alineaciones del Real Madrid y Getafe.
El Real Madrid y el Getafe se ven las caras en el Santiago Bernabéu en este partidazo que es de la jornada 26 y en el que ambos pelearán por conseguir los tres puntos. Los de Chamartín necesitan ganar para acercarse de nuevo al Barcelona, que es el líder de la Liga, mientras que los de José Bordalás están tratando de conseguir la permanencia lo antes posible. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este derbi madrileño Real Madrid – Getafe.
Real Madrid – Getafe, en directo
Así está la clasificación de la Liga
Ahora mismo el Barcelona es el líder de la Liga después de la victoria que consiguió el pasado sábado frente al Villarreal. Los azulgranas tienen 64 puntos en su casillero y el Real Madrid tiene en esta jornada 26 del campeonato 60, por lo que es muy importante para los de Álvaro Arbeloa ganar este derbi contra el Getafe para dormir a una unidad de los culés. Ya lejos de ellos se encuentran el Atlético y el Villarreal, tercero y cuarto respectivamente empatados a 51 puntos. El Getafe, por su parte, está por debajo de la mitad de la tabla y quiere alejarse de los puestos de descenso.
Sin Kylian Mbappé
Una vez más, la baja más importante del Real Madrid, será la de Kylian Mbappé, que sigue con esa recuperación de rodilla. En el cuadro blanco son cautos con su situación, ya que no quieren forzar y perderlo en el tramo más importante de la temporada y es por ello que Álvaro Arbeloa se esfuerza en repetir que no hay plazos para su vuelta y que lo hará cuando esté en plenas condiciones para poder pelear y ayudar al equipo a conseguir los objetivos del curso, ya que hay que recordar que están metidos en la lucha por el título de la Liga y también por la Champions League, donde se medirán al Manchester City en los octavos de final.
Derbi en el Santiago Bernabéu
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Getafe que corresponde a la jornada 26 de la Liga. Este derbi de la capital de España se disputará en el Santiago Bernabéu y promete ser apasionante porque ambos equipos necesitan los tres puntos. Además, hay que tener en cuenta el horario de este choque, ya que los de Álvaro Arbeloa no están muy acostumbrados a jugar un lunes, aunque eso no debería ser problema para que hagan valer su condición de favoritos y lograr el triunfo.
Min 13
¡Doble ocasión!
Asistencia de Valverde y Gonzalo controló para orientarse y sacar un chut que atrapó David Soria. Sacó el Getafe y Boselli perdió el cuero siendo el último balón. Vinicius corrió y tuvo un mano a mano del que volvió a salir victorioso el guardameta del Getafe, que rozó el cuero. En el saque de esquina no generaron peligro los de Arbeloa.