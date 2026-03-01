Mourinho advierte a Prestianni: “Si es culpable, conmigo terminó su carrera”

Jose Mourinho quiso dar carpetazo al asunto de Prestianni y el racismo con una advertencia para el jugador. «Si mi jugador no respetó los principios contra el racismo, que son míos y del Benfica, su carrera con un entrenador llamado Mourinho y en un club como el Benfica llegaron a su fin», dijo.

«Lo que dije, para que puedan tomarse 10 minutos para leer la declaración, se refiere a la presunción de inocencia. Si, como ciudadano, soy una persona que repudia cualquier tipo de prejuicio o idiotez, digo que yo hice esto y otros no. No soy un erudito, pero tampoco un ignorante, y la presunción de inocencia es un derecho. Si quieren que repita lo que repudio 20 veces, lo haré.», analizó.

Mourinho explicó el motivo de su ausencia en el Santiago Bernabéu viendo el partido entre el Benfica y el Real Madrid en el autobús. «Quedarme fuera del equipo me entristeció, pero el trabajo estaba hecho. Estar en el autobús es mi práctica habitual; tenía cuatro monitores, y al final del partido solo echaba de menos el contacto, la emoción, la adrenalina. Quizás en el futuro, las tecnologías modernas le den al entrenador jefe esa posición de control», apuntó.

El técnico no se cortó con la polémica que rodeó a Cabral y la petición a Vinicius de la camiseta tras lo ocurrido con Prestianni. «El problema de las camisetas se podría haber evitado. Es normal y común que los jugadores intercambien camisetas, sobre todo en partidos importantes y memorables, y es aún más natural con jugadores con los que se identifican, admiran o fueron compañeros de equipo. Se pudo haber evitado dado lo ocurrido durante la semana», dijo dejando entrever que la camiseta no se la debía haber pedido en el campo.

Mourinho y su regreso al Real Madrid

Por otra parte, Mourinho fue preguntado de nuevo por un hipotético regreso al Real Madrid y quizá una oportunidad perdida tras no haber eliminado a los blancos en la Champions. «Hay una cosa que controlo: mi voluntad y mis emociones. Todos sois buenos profesionales, pero a veces se os escapan cosas, indicios de cosas importantes. Tras los problemas con los partidos del Real Madrid, os aferrasteis a la idea de que había perdido la oportunidad de volver al Real Madrid, de que se os escapó una señal o de que no erais lo suficientemente competentes para aprovecharla», reflexionó.

«Me preguntasteis si era posible decir que no y os dije que sí. ¿Creéis que podría decirle que no a Florentino si quisiera volver al Real Madrid? Tengo muchos defectos, pero ¿creéis que soy tonto? Fui objetivo al decir que quería quedarme. Simplemente no quisisteis captar mi objetividad», remató Mourinho con su habitual mordacidad.