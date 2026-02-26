Prestianni se suma a los ataques contra su compañero Lopes Cabral por pedirle la camiseta a Vinicius

Gianluca Prestianni sigue dándole vueltas a su conflicto con Vinicius y, ahora, ha decidido sumarse a los ataques de la afición del Benfica contra su compañero de equipo Lopes Cabral. Después de que éste último le pidiese la camiseta al futbolista del Real Madrid, al término del partido de vuelta de la eliminatoria, los aficionados se han echado encima del caboverdiano. Prestianni, que se quedó en el hotel del equipo en Madrid y no acudió al Bernabéu, no dudó en mostrarse contrario a lo que había hecho su compañero a través de redes sociales.

En una publicación en la que se criticaba la actitud de Lopes Cabral por pedirle la camiseta a Vinicius, la reacción de Prestianni fue la de darle me gusta a un comentario en el que se atacaba al lateral derecho del conjunto lisboeta. «Sidny, al final del partido, le pidió la camiseta a Vinicius… Llevamos una semana siendo criticados por todo el mundo por culpa de ese bebé llorón y mentiroso y, nada más terminar el partido, lo primero que hace es pedirle la camiseta», decía el mensaje en cuestión.

De esta manera, Prestianni se muestra crítico con la actitud de su compañero, que le pidió la camiseta a Vinicius. El jugador del Benfica fue sancionado por la UEFA después del incidente que se dio en Da Luz, en el partido de ida del playoff de acceso a octavos de final. Cuando Vinicius marcó el único gol del partido se tapó la boca para decirle algo, unas palabras a las que el brasileño reaccionó dirigiéndose al árbitro diciendo que le había llamado «mono».

El jugador del Benfica no reaccionó ante tales acusaciones. Tampoco lo hizo ante la manera en la que se refirió Mbappé hacia él. El francés le dijo en repetidas ocasiones «eres un puto racista», a lo que el futbolista argentino ni siquiera le miró. El árbitro aplicó entonces el protocolo contra el racismo, haciendo el gesto especifico de cruzar los brazos.

Prestianni, indignado con la UEFA y Vinicius

UEFA sancionó al futbolista de manera cautelar haciendo que se perdiera el encuentro del Bernabéu. Prestianni utilizó las redes sociales tras conocer la sanción para criticar la forma de actuar del ente continental. «Pegar una piña sin pelota se puede, se ve y ninguna sanción», apuntó, comparando su incidente con la acción de Valverde por la que reclamaron una sanción también para el jugador del Real Madrid.

«Sancionar sin pruebas se puede», añadió Prestianni en relación al castigo que le puso la UEFA. El máximo organismo continental se basó en una «presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA, en relación con un comportamiento discriminatorio» para sancionar al jugador del Benfica.