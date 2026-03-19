Álvaro Carreras ya ha recibido el toque de atención que el Real Madrid y Álvaro Arbeloa estaban preparando. El club blanco está preocupado con algunas de las actitudes que está tomando el gallego en los últimos tiempos, lo que le ha llevado a darle un aviso. Ante el Manchester City, en la vuelta de los octavos de final de la Champions, fue suplente, viendo cómo Fran García era el elegido. Es cierto que se había recuperado in extremis de una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha y que, tras el duelo contra el Getafe, estuvo renqueante por una patada sufrida en el gemelo izquierdo. No obstante, tras esta suplencia hay algo más.

En el Real Madrid no está gustando la vida que está llevando fuera de los terrenos de juego Álvaro Carreras. Nadie dice que no sea profesional, pero sí está tomando una serie de hábitos que no van acordes con un jugador del primer equipo blanco. También hay quien le ve demasiado altivo en los últimos tiempos, mientras que su rendimiento no está siendo ni mucho menos todo lo regular que se debería esperar de un jugador por el que la entidad madridista hizo una inversión de 50 millones de euros.

Crece la competencia

Al mismo tiempo, la competencia en el lateral izquierdo del Real Madrid ha crecido enormemente en las últimas semanas. Especialmente por la presencia de un Fran García que, una vez más, está demostrando ser un profesional intachable. El canterano lo ha pasado mal este curso, se vio relegado casi al ostracismo, pero cuando Arbeloa le ha necesitado no ha dudado en responder. Jugó 45 minutos contra el City en el Bernabéu a un gran nivel, brilló frente al Elche y estuvo notable en el Etihad. Ahora mismo, la duda sobre quién es el titular es real.

Y por otro lado está Mendy. El mejor lateral izquierdo del mundo defendiendo. El francés cuajó 45 minutos muy buenos contra el City en el partido de ida y después su físico le hizo parar. Parece complicado que llegue al derbi, pero si su cuerpo se lo permite y está disponible en la eliminatoria contra el Bayern de cuartos de final de la Champions, tiene muchas opciones de ser el titular. Nadie defiende ni aporta tanta seguridad como él.

Lo que es una evidencia es que Álvaro Carreras está viendo amenazada su condición de intocable. Fran García le está ganando terreno, mientras que Mendy, cuando su físico se lo permite, es muy poderoso en el lateral izquierdo. El gallego deberá centrarse y trabajar más en Valdebebas si quiere volver a ser el titular indiscutible.