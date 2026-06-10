Jorge Mendes descarta a Vitinha y Joao Neves para el Real Madrid

Jorge Mendes ha confirmado que Vitinha y Joao Neves no saldrán del PSG este verano. El agente de José Mourinho, que en la tarde del martes se reunió con dirigentes del Real Madrid en un hotel de la capital, ha descartado a estos dos futbolistas para el conjunto blanco. «Nunca fueron una opción para nadie, son innegociables», ha comentado el agente que tiene en cartera a estos dos futbolistas, así como al nuevo técnico madridista.

Vintinha y Joao Neves no saldrán del PSG este verano. Al menos así lo ha confirmado un Jorge Mendes que en la tarde del martes se reunió en el hotel Santo Mauro con José Mourinho, José Ángel Sánchez y Juni Calafat. Todo ello horas antes de que este miércoles se oficialice el fichaje del entrenador portugués por el Real Madrid, que todo hace indicar que será presentado el jueves. De momento, el Benfica ya ha hecho oficial al técnico por el que el Real Madrid ha pagado 15 millones de euros.

Además de José Mourinho, Jorge Mendes también tiene en cartera a dos futbolistas que gustan y mucho en el club blanco, que también está a la búsqueda de un centrocampista que pueda estructurar el juego en este mercado de fichajes. Los dos que más gustan son Vitinha y Joao Neves e incluso se especuló con que la famosa oferta de 150 millones que ha ido a Julián Álvarez fuera a uno de estos dos jugadores.

Vitinha, Joao Neves y el Real Madrid

Por ello, Jorge Mendes ha confirmado que Vitinha y Joao Neves no saldrán del PSG este verano y, por lo tanto, no irán al Real Madrid en esta ventana de fichajes. Así lo ha confirmado el agente portugués en unas palabras que recoge el periodista Fabrizio Romano en su canal oficial en las redes sociales.

«Vitinha y Joao nunca fueron una opción para nadie. Son innegociables para el Paris Saint-Germain y están muy, muy felices en el PSG y seguirán acumulando trofeos», ha confirmado Jorge Mendes a Fabrizio Romano, según recoge en su perfil oficial de las redes sociales.